Tranquilidad para el Barcelona: Messi podrá jugar contra Mallorca

Lionel Messi está "perfectamente" y no tendrá "ningún problema" para jugar el sábado de la próxima semana contra el Mallorca en el regreso del FC Barcelona a la Liga española, dijo este domingo su entrenador, Quique Setién.

"Está perfectamente y no va a tener ningún problema", señaló el técnico cántabro al ser preguntado sobre el estado de Messi en la televisión Movistar.



"Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias, les ha pasado a muchos, es una contractura sin mayor importancia", añadió.



El astro argentino se perdió esta semana dos sesiones colectivas del Barça por su problema físico en el cuádriceps de la pierna derecha. La Liga española regresa el jueves 11 de junio con el derbi sevillano, después de tres meses suspendida por la pandemia del nuevo coronavirus.



El Barcelona, líder de la Liga española, disputará su partido de regreso a la Liga el sábado 13 a las 22h00 locales (20h00 GMT) en el campo del Mallorca.

Messi, de 32 años, estuvo de baja seis semanas por lesión entre agosto y septiembre y luego se perdió otra semana por un problema físico a finales de septiembre. Pese a estas bajas pudo marcar 24 tantos en 31 partidos, ayudando al Barça a liderar la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.



AFP