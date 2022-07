Con la Liga ya en marcha, los 20 equipos del fútbol profesional colombiano corren contra el reloj para completar sus nóminas para el segundo semestre del año.

El libro de pases de la Liga se cierra este viernes, aunque luego, en la segunda semana de agosto, habrá una nueva ventana para incluir a jugadores libres.



En un mercado que no había tenido fichajes rimbombantes, Junior sacudió la Liga al anunciar el regreso de Carlos Bacca, que se había ido a finales de 2011.



EL TIEMPO les presenta el resumen del mercado de fichajes de la Liga 2022-II:

Millonarios

Llegan: Israel Alba (lateral, de La Equidad), Luis Carlos Ruiz (delantero, de Cortuluá). A la espera de exámenes médicos, Daniel Cataño (mediocampista, del Tolima) y Óscar Vanegas (zaguero central, del Toluca de México),



Salen: Eduardo Sosa (Tolima), Diego Abadía (Fortaleza), Ricardo Márquez (Unión Magdalena), Andrés Felipe Román (libre).



Posiblidades: Deiver Machado. Se busca otro delantero.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Cataño ya está en Bogotá para vincularse a Millonarios. Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

Santa Fe

Llegan: Alfredo Arias (DT), José David Enamorado (delantero, del Real Cartagena), José Manuel Aja (defensa central, de River Plate de Uruguay), Geisson Perea (defensa central, del Pachuca de México), Jéferson Rivas (delantero, de Leones).



Salen: Leonardo Pico (Once Caldas), Jhon Velásquez (SC Farense, Portugal), Jerson Malagón (Pasto), Yulián Anchico (se retiró), Hárold Gómez (Jaguares), Fernando Coniglio (Delfín, Ecuador), José Enrique Ortiz (Junior), Ezequiel Aguirre, Francisco Meza.



(Además: Nairo Quintana, tremenda etapa, a 15 s del podio del Tour de Francia)

América

Llegan: Juan David Pérez (delantero, regresa de Once Caldas), Kevin Andrade (defensa central, regresa de Platense, de Argentina), Nicolás Giraldo (lateral izquierdo, regresa de Once Caldas), Juan Diego Jaramillo (arquero, regresa del Atlético FC).



Salen: Yaliston Martínez (Cúcuta Deportivo), Jorge Segura (Medellín), Larry Angulo.



Nota: América no puede contratar nuevos jugadores por sanción.​

Deportivo Cali

Llegan: Máyer Candelo (DT). Germán Mera (defensa central, del Junior), Kevin Salazar (mediocampista, del Bogotá FC).



Salen: Rafael Dudamel (DT), Jhon Vásquez (Ceará, Brasil), Brayan Montaño (Fortaleza), Juan José Córdoba (Fortaleza), Michael Ortega (The Strongest, Bolivia), Juan José Tello (Valledupar), Sebastián Leyton.



Atlético Nacional

Llegan: no ha confirmado nuevos fichajes.



Salen: Felipe Aguilar (Lanús, Argentina), Giovanni Moreno.

​

Posibilidades: Andrés Felipe Román. Buscan otro delantero.

Independiente Medellín

Llegan: David González (DT), Jorge Segura (zaguero central, del América), Christian Marrugo (mediocampista, de Águilas Doradas).



Salen: Julio Comesaña (DT), Juan Manuel Cuesta (Aldosivi, Argentina), Bryan Castrillón (Unión de Santa Fe, Argentina), Éver Valencia (Envigado), Edwin Mosquera (Atlanta United, EE. UU.), Edwar López.​

Junior

Llegan: Carlos Bacca (delantero, del Granada de España), Nelson Deossa (volante de marca, de Estudiantes de La Plata, José Enrique Ortiz (zaguero central, de Santa Fe), César Haydar (zaguero central, regresa de RedBull Bragantino de Brasil), Iván Rossi (volante de marca, argentino, del Marítimo de Portugal).



Salen: Fabián Ángel (Newell’s Old Boys, Argentina), Miguel Ángel Borja (River Plate, Argentina), Germán Mera (Cali).

Unión Magdalena

Llegan: Ricardo Márquez (delantero, regresa de Millonarios), Diego Chávez (mediocampista argentino, de Temperley), Agostino Spina (mediocampista argentino, de Huracán), Facundo Stable (lateral derecho argentino, de Barracas Central), Nicolás Gil (defensa central, de Leones).



Salen: Brayan Palacios (Bucaramanga), Mateo García (regresa a Llaneros), Joel Contreras (Águilas Doradas), Diego Steven Gómez, Máyer Zambrano.

Deportes Tolima



Llegan: Andrés Rentería (delantero, de Jaguares), Kevin Pérez (extremo, regresa del Bucaramanga, Eduardo Sosa (mediocampista venezolano, de Millonarios).



Salen: Daniel Cataño (Millonarios), Gustavo Adrián Ramírez (Rosario Central, Argentina), Alexander Domínguez (regresaría a Liga de Quito).

Once Caldas



Llegan: Mauricio Gómez (extremo, libre), Jeider Riquett (zaguero central, de Alianza Petrolera), Leonardo Pico (mediocampista, de Santa Fe), Guillermo Celis (mediocampista, libre), Leyvin Balanta (lateral izquierdo, libre), Alejandro Artunduaga (lateral izquierdo, de Águilas Doradas), Jorge Méndez, extremo izquierdo panameño, de Plaza Amador), Nahuel Gallardo (mediocampista argentino, de Colón de Santa Fe).



Salen: Nicolás Giraldo y Juan David Pérez (regresaron al América), Felipe Banguero.



Deportivo Pereira

Llegan: Alejandro Restrepo (DT).



Salen: José Adolfo Valencia (Bucaramanga), Henry Rojas (Cortuluá), Danny Cano.

Atlético Bucaramanga



Llegan: Bayron Garcés (extremo, del Al-Ittihad Kalba de Emiratos Árabes), Brayan Palacios (defensa, del Unión Magdalena), Gustavo Torres (delantero, del Always Ready de Bolivia), José Adolfo Valencia (delantero, del Pereira).



Salen: Jaime Giraldo (Huila), Sebastián Gularte, Mateo Cano, Rodin Quiñones, Iván Rivas (Patriotas).

Envigado

Llegan: Éver Valencia (extremo, del Medellín), Reinaldo Fontalvo (arquero, del Barranquilla FC).



Salen: Yaser Asprilla (Watford, Inglaterra), José David Barragán, Andrés Montero, Wílder Guisao, Sebastián Betancur.

Cortuluá

Llegan: César Torres (DT), Henry Rojas (mediocampista, del Pereira), Johar Mejía (delantero, del Bogotá FC).



Salen: Luis Carlos Ruiz (Millonarios), Duván Viáfara (Jaguares), josé Hugo Palacios (Águilas Doradas), Guillermo Gómez.

Deportivo Pasto



Llegan: Santiago Gómez (lateral derecho, del Atlántico FC de República Dominicana), Rubilio Castillo (delantero hondureño, del Comunicaciones de Guatemala), Jerson Malagón (zaguero central, de Santa Fe), Johan Campaña (delantero, regresa de Argentinos Juniors).



Salen: César Augusto Arias (Cúcuta Deportivo), Hassan Vergara (Cúcuta Deportivo), Santiago Orozco (Alianza Petrolera), Luis Payares (Patriotas), Geovan Montes, Rubén Monges.

La Equidad



Llegan: no hay contrataciones confirmadas.



Salen: Israel Alba (Millonarios), Juan Pablo Gallego (Aldosivi, Argentina).

Jaguares



Llegan: Grigori Méndez (DT), Sebastián Mancilla (mediocampista, de Alianza Petrolera), Hárold Gómez (lateral derecho, de Santa Fe), Omar Duarte (delantero, del Huila), Brayner de Alba (mediocampista, libre), Jhoao Rodríguez (delantero, libre), Duván Viáfara (zaguero central, de Cortuluá), Elián Villalobos (mediocampista).



Salen: Andrés Rentería (Tolima), José Orlando Pérez (Cúcuta Deportivo), César Carrillo (Cúcuta Deportivo), Cristian Moya, Carlos Tejedor.

Águilas Doradas



Llegan: Yhormar Hurtado (lateral derecho, de Alianza Petrolera), José Hugo Palacios (extremo, de Cortuluá), José David Contreras (arquero venezolano, del San Carlos de Costa Rica), Róbinson Flores (extremo venezolano, del Metropolitanos), joel Contreras (delantero, del Unión Magdalena), Auli Oliveros (delantero, de Tigres).



Salen: Christian Marrugo (Medellín), Jhonatan Agudelo (Cúcuta Deportivo), Alejandro Artunduaga (Once Caldas), Oswaldo Henríquez, Christian Vargas, Juan Sebastián Peñaloza.

Alianza Petrolera



Llegan: Harrinson Mojica (mediocampista, del 9 de Octubre de Ecuador), Santiago Orozco (mediocampista, del Pasto), Santiago Ruiz (lateral derecho, de Patriotas), Ferlys Fernando García (delantero, del Barranquilla FC), Eduardo Zapata (defensa, del Real Santander),



Salen: Samuel Orejuela (Real Santander), Santiago Aguilar (Real Santander), Jeider Riquett (Once Caldas), Yhormar Hurtado (Águilas Doradas), Sebastián Mancilla (Jaguares), Stiwart Acuña, Andrés Felipe Rentería, Carlos Alberto Moreno, Tomás Clavijo, Julián Zea.

Patriotas



Llegan: José Eugenio Hernández (DT), Luis Miguel Payares (zaguero central, del Pasto), Geovanni Banguera (arquero, del Huila), Iván Rivas (delantero, del Bucaramanga).



Salen: Arturo Boyacá (DT), Santiago Ruiz (Alianza Petrolera), Carlos Mosquera, Marcilio Silva.



DEPORTES