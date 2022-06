Aún con los ecos del título de Atlético Nacional en el primer semestre, los 20 equipos de la Liga comienzan a preparar el nuevo campeonato. El comienzo del nuevo torneo está programado para el fin de semana del 10 de julio.

El mercado aún no ha tenido grandes movimientos, pero algunos clubes ya han hecho algunas contrataciones pensando en mejorar su rendimiento en este semestre.



EL TIEMPO les presenta el resumen del mercado de fichajes de la Liga 2022-II:

Millonarios

Llegan: Luis Carlos Ruiz (delantero, de Cortuluá).



Salen: Ricardo Márquez (Unión Magdalena), Andrés Felipe Román.



Posibilidades: Israel Alba (lateral, de La Equidad).



Santa Fe

Llegan: Alfredo Arias (DT), José Manuel Aja (defensa central, de River Plate de Uruguay), Geisson Perea (defensa central, del Pachuca de México), Jéferson Rivas (delantero, de Leones).



Salen: Leonardo Pico (Once Caldas), Jhon Velásquez (SC Farense, Portugal), Jerson Malagón (Pasto), Yulián Anchico (se retiró), Fernando Coniglio, Ezequiel Aguirre, Hárold Gómez, Francisco Meza.



América

Llegan: Juan David Pérez (delantero, regresa de Once Caldas), Kevin Andrade (defensa central, regresa de Platense, de Argentina), Nicolás Giraldo (lateral izquierdo, regresa de Once Caldas), Juan Diego Jaramillo (arquero, regresa del Atlético FC).



Salen: Yaliston Martínez (Cúcuta Deportivo), Larry Angulo.



Nota: América no puede contratar nuevos jugadores por sanción.​

Juan David Pérez regresó al América. Foto: Twitter del América

Deportivo Cali

Llegan: Germán Mera (defensa central, del Junior), Kevin Salazar (mediocampista, del Bogotá FC).



Salen: Jhon Vásquez (Ceará, Brasil), Sebastián Leyton, Michael Ortega.



Atlético Nacional

Llegan: no ha confirmado nuevos fichajes.



Salen: Felipe Aguilar (Lanús, Argentina).​

Independiente Medellín



Llegan: David González (DT), Christian Marrugo (mediocampista, de Águilas Doradas).



Salen: Julio Comesaña (DT), Bryan Castrillón (Unión de Santa Fe, Argentina), Edwar López.​

Junior

Llegan: ninguna contratación confirmada hasta el momento.



Salen: Fabián Ángel (Newell’s Old Boys, Argentina), Germán Mera (Cali), Miguel Ángel Borja (River Plate, Argentina).

Unión Magdalena

Llegan: Ricardo Márquez (delantero, regresa de Millonarios), Diego Chávez (mediocampista argentino, de Temperley), Agostino Spina (mediocampista argentino, de Huracán), Facundo Stable (lateral derecho argentino, de Barracas Central).



Salen: Mateo García, Diego Steven Gómez.

Ricardo Márquez regresa al Unión Magdalena. Foto: Archivo EL TIEMPO

Deportes Tolima



Llegan: Andrés Rentería (delantero, de Jaguares).



Salen: ninguna baja confirmada.

Once Caldas



Llegan: Leonardo Pico (mediocampista, de Santa Fe), Guillermo Celis (mediocampista, libre), Leyvin Balanta (lateral izquierdo, libre).



Salen: Nicolás Giraldo y Juan David Pérez (regresaron al América), Felipe Banguero.



Deportivo Pereira

Llegan: Alejandro Restrepo (DT).



Salen: José Adolfo Valencia, Henry Rojas, Danny Cano.

Atlético Bucaramanga



Llegan: ningún fichaje confirmado.



Salen: Jaime Giraldo, Sebastián Gularte, Mateo Cano.



Envigado

Llegan: no ha confirmado nuevas caras.



Salen: Yaser Asprilla (Watford, Inglaterra), José David Barragán, Andrés Montero, Wílder Guisao, Sebastián Betancur.

Cortuluá



Llegan: César Torres (DT).



Salen: Luis Carlos Ruiz (Millonarios), Duván Viáfara (Jaguares).

Deportivo Pasto



Llegan: Rubilio Castillo (delantero hondureño, del Comunicaciones de Guatemala), Jerson Malagón (zaguero central, de Santa Fe), Johan Campaña (delantero, regresa de Argentinos Juniors).



Salen: César Augusto Arias (Cúcuta Deportivo), Hassan Vergara (Cúcuta Deportivo), Santiago Orozco (Alianza Petrolera), Geovan Montes, Rubén Monges.

La Equidad



Llegan: no hay contrataciones confirmadas.



Salen: ninguno.

Jaguares



Llegan: Grigori Méndez (DT), Omar Duarte (delantero, del Huila), Brayner de Alba (mediocampista, libre), Jhoao Rodríguez (delantero, libre), Duván Viáfara (zaguero central, de Cortuluá)



Salen: Andrés Rentería (Tolima), José Orlando Pérez (Cúcuta Deportivo), César Carrillo, Cristian Moya, Carlos Tejedor.

Águilas Doradas



Llegan: no ha confirmado nuevas caras.



Salen: Christian Marrugo (Medellín), Jhonatan Agudelo (Cúcuta Deportivo), Oswaldo Henríquez, Christian Vargas, Juan Sebastián Peñaloza, Alejandro Artunduaga.

Alianza Petrolera



Llegan: Harrinson Mojica (mediocampista, del 9 de Octubre de Ecuador), Santiago Orozco (mediocampista, del Pasto), Santiago Ruiz (lateral derecho, de Patriotas), Ferlys Fernando García (delantero, del Barranquilla FC), Eduardo Zapata (defensa, del Real Santander),



Salen: Samuel Orejuela (Real Santander), Santiago Aguilar (Real Santander), Jeider Riquett, Stiwart Acuña, Andrés Felipe Rentería, Carlos Alberto Moreno, Tomás Clavijo, Julián Zea, Yhormar Hurtado.

Patriotas



Llegan: José Eugenio Hernández (DT), Geovanni Banguera (arquero, del Huila),



Salen: Arturo Boyacá (DT), Santiago Ruiz (Alianza Petrolera), Carlos Mosquera, Marcilio Silva.



