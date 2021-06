Uribe celebra el cumpleaños de Millonarios pensando en la 16

Fernando Uribe es una de las figuras de Millonarios en este 2021. Tiene 11 goles y está empatado con Jefferson Duque en la punta de la tabla de goleadores de la Liga.



Junto con 'Chicho' Arango, han sido la clave del ataque y de la buena campaña del equipo 'albiazul'. "Estamos satisfechos. Han entendido lo que necesitamos, eso nos ha ayudado. Ellos solos no hacen los goles. Cuando no tienen el balón deben defender y eso es lo que más contento me tiene. En dos jugadores tenemos 20 goles", expresó el técnico Alberto Gamero previo a la final de Ida en Ibagué.



Para el cumpleaños de Millonarios este viernes, Uribe escribió un sentido mensaje felicitanto al equipo y pensando en " cumplir mi sueño y escribir otra página dorada más en su historia".



Millonarios recibe al Tolima en la Vuelta este domingo, con las cosas 1-1 en la serie que definirá al campeón.



