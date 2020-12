Los memes le caen encima a Millonarios por no ir a la Suramericana

La derrota de Millonarios contra Cali por penaltis, y su no clasificación a la Copa Suramericana, despertó el humor en las redes sociales.



Los hinchas rivales no se hicieron esperar con sus burlas hacia los embajadores, que en el 2021 no jugarán torneos internacionales.



(Le puede interesar: Cali elimina a Millos y va a la Copa Suramericana)

Cali eliminando a Millonarios y por penales. Todo un clásico 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/49WdGEVPMj — El Hispanohablante 🟡🇳🇬🇨🇴🇪🇸🇳🇬🔴 (@Blas_ElGrande) December 30, 2020

Como siempre, lo mismo de siempre, buenas noches Millonarios, literal. pic.twitter.com/lU1TOR8VCS — Libertadores color verde 💚💚 (@Libertadoresco1) December 30, 2020

Entonces Ochonarios, el mejor equipo de Colombia según Osorio hizo de nuevo el ridículo 😂😂😂 #Millonarios #Sudamericana pic.twitter.com/pX0xOhL58P — ☠️ Mr. Bulldozer ☠️ (@DavidZams) December 30, 2020

