El fallido partido de Jaguares contra Medellín, que no se jugó porque el equipo antioqueño no se presentó a causa del paro armado, no solo despertó la indignación en el fútbol colombiano, también el humor en las redes sociales.

Los navegantes no perdieron la oportunidad para inundar las redes con los mejores memes, llenos de ironía y crítica, por la decisión de la Dimayor de no aplazar el partido y, por el contrario, permitir que se pitara el W.

El día de mi boda // El día que descienda Jaguares. pic.twitter.com/cZTypmaPEQ — Profesor  (@DigameProfesor) May 8, 2022

Los jugadores de Jaguares saludando a los del DIM. pic.twitter.com/11ING4TLn0 — Profesor  (@DigameProfesor) May 8, 2022

Los de Jaguares ahorita. pic.twitter.com/DupOCGhRsw — The League + (@LeagueOfi) May 8, 2022

Los pibes y yo

Los pibes y yo el miércoles camino a Monteria yendo a acompañar a Millonarios en el partido de vuelta contra Jaguares. pic.twitter.com/7iIwqyMJ4K — David SML💙 (@DavidMFC99) May 8, 2022

Jaguares ganando tres puntos hoy. pic.twitter.com/gH8FOiEKHj — The League + (@LeagueOfi) May 8, 2022

Medellín vs Jaguares en Montería... Jajaja que chiste es la Dimayor pic.twitter.com/GcQxYfoEHZ — Jhonel (@JhonelMontoya) May 8, 2022

