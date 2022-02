Aldair Quintana no la pasa nada bien con Atlético Nacional. El portero verdolaga viene de cometer error tras error en el portico verde. Y, como suele ser habitual con los arqueros en el fútbol, los hinchas no se lo perdonan.



Este domingo, en el partido contra Atlético Bucaramanga, Quintana volvió a la titularidad. Pero su desempeño no fue el mejor. De hecho, se vio seriamente comprometido en el segundo gol del conjunto santandereano. El video del momento desató una ola de memes en redes sociales.

El fallo de Quintana

Por si se lo perdieron se los grabé, para ver si siguen diciendo que no hay motivos para pedir la cabeza de ese señor. pic.twitter.com/CWP4yebd3m — Edinson (@Epad234) February 27, 2022

Los memes

*Aldair Quintana en el camerino* pic.twitter.com/gZ7ALoM4IW — The League + (@LeagueOfi) February 28, 2022

Jugadores e Hinchada Del BUCARAMANGA, Cuando supieron que el Arquero de hoy iba ser ALDAIR QUINTANA... pic.twitter.com/cdzijIfflC — Jeremy Irons Alvarez Varon (@jeremy_varon) February 28, 2022

Los hinchas de los rivales de Nacional viendo a Aldair Quintana en el arco verde: pic.twitter.com/TmSS6hS0fF — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) February 28, 2022

