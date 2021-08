Sacar al DT: legítimo, natural... ¿e improductivo? (Meluk le cuenta)

Seis fechas lleva la Liga y seis técnicos han perdido sus cargos. El sexto, este domingo, Harold Rivera, de Santa Fe. Que se caigan los entrenadores es normal. Seguro. El peso de los resultados es una carga incluida en la mochila de los entrenadores y no es un sobrepeso: es parte de su trabajo. Preciso: es parte natural de su trabajo.

Sin embargo, cada vez que rueda la cabeza de un DT aparecen voces escandalizadas por el ‘irrespeto’ a los ‘procesos’, a los ‘proyectos’ (ahora le dicen así) en una defensa innecesaria para los técnicos que viven de los resultados, de encontrar un equipo.



Incluso: si se argumenta que a los DT no se les dio una nómina robusta o de calidad, ellos, como por ley de gravedad, se hacen responsables del grupo que reciben. Eso no es excusa.



Tras su salida del Junior, Amaranto Perea dio una rueda de prensa de lujo por lo sincera, tranquila, sin dramas ni misterios: “La decisión es acertada para ambas partes. Le permite a Junior reconducir (sic) el camino: son muchas fechas las que faltan todavía. Le manifesté al grupo que las cosas no salían por más que buscábamos soluciones. No generamos una estabilidad en el equipo. Los resultados no avalaban mi continuidad”. Amaranto dio en el clavo.

“El técnico se tiene que ir cuando se da cuenta de que no puede hacer nada más por encauzar al equipo, si ve que no hay ningún tipo de respuesta a lo que plantea”, dijo una vez Gerardo Martino, cuando era DT de Paraguay. “Un técnico termina cuando ya probó todas las posibilidades y no les encuentra la ‘vuelta’ a sus jugadores”, apuntó Ricardo Gareca cuando salió de Vélez Sarsfield.



¿Cuándo es el momento para dar el ‘timonazo’ e intentar cambiar el rumbo? Aunque parece imposible inventarse el algoritmo universal que determine el tiempo, el número de partidos o el hipotético porcentaje de puntos para cambiar a un DT, un estudio publicado en la revista de la Asociación Española de Preparadores Físicos de Fútbol intentó hacerlo para concluir... ¡que el agua moja!



El trabajo de 23 páginas firmado por J. Rodríguez-Martínez y C. Lago-Peñas analiza el efecto del cambio del entrenador en el rendimiento de los equipos en las cinco grandes ligas europeas siguiendo el protocolo Prisma (sigla en inglés de ‘Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis’). ¿Conclusión? “Tras el cambio de entrenador, no hay una mejora significativa en el rendimiento, aunque a veces es la mejor opción a seguir para originar un cambio en la mala dinámica del equipo. Los resultados respaldan la teoría del ‘chivo expiatorio’ como la característica más relevante del cambio del entrenador. Se concluye que el cambio del entrenador está provocado por un mal rendimiento que induce malestar en los aficionados”. Repito: el agua moja... Cambiar de DT es una ilusión y un intento. Esa decisión se debe tomar, sin embargo y de manera fundamental, percibiendo la relación de los jugadores entre ellos y con el entrenador, el ambiente del equipo. Y, claro, cuando el número de partidos permita lograr los puntos necesarios para alcanzar el objetivo.



Es clave detectar si los jugadores aún confían o le creen al entrenador, si al entrenador se le salió el grupo de las manos, o si el estado del equipo es rancio y ya nada funcionará.



Por eso, la decisión de ayer en Santa Fe, por ejemplo, evidencia que el ambiente en el equipo está mal, más allá de las declaraciones del presidente Eduardo Méndez sobre la supuesta y curiosa causa de ese entorno.



Seis fechas lleva la Liga. Van seis DT descabezados... y contando.



