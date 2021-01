Sin empezar, los directivos ya empezaron (Meluk le cuenta, opinión)

Ni los buenos deseos, ni la época de Año Nuevo, ni las vicisitudes del durísimo año viejo con la pandemia que hoy igual sufrimos ni la cancelación de una Liga en el 2020 hacen que los directivos del fútbol colombiano den una muestra de cambio, de sentido común, de corregir los comportamientos que los han convertido en uno de los personajes con mayor descrédito en el país. Tanto que si los ponen en un duelo de opinión contra los congresistas para medir cuáles tienen más desprestigio, se lo pueden ganar. ¡Tremendo clásico!

No ha terminado este puente de Reyes, todavía la gente se desea salud, prosperidad y felicidad en este 2021 que se despereza con tapabocas entre cuarentenas y toques de queda por el segundo pico de la peste del covid-19, y sin empezar la Liga, ya los directivos de los equipos de fútbol de la Dimayor empezaron con su recital de enfrentamientos, de decisiones y contradecisiones, de aprobar una cosa para desaprobarla luego, de armar escándalos buscando beneficio individual, de sacar ventaja.



Hace apenas 12 días, el pasado 30 de diciembre, la Dimayor sorteó el calendario de la nueva Liga que comenzará el próximo sábado, pues con la salida del Cúcuta, inevitablemente a unos equipos les iba a tocar un partido más de visitante que a otros. Para evitar suspicacias, y bajo el entendido de que este es un torneo nuevo, la Liga I del 2021 y no la Liga II aplazada del 2020, la Dimayor decidió hacer un sorteo para evitar peleas, para que unos y otros no se sintieran afectados. Eso se aprobó, eso se decidió y, en consecuencia, se sorteó el calendario.



Pero el resultado del sorteo no le gustó al presidente de Jaguares, Nelson Soto, pues su equipo volvería a jugar de visitante contra los rivales con los que disputa el descenso. En este país santanderista, Soto ya se armó con un argumento legal: al no haber descenso en la Liga terminada el pasado diciembre y al aplazarlo para el término del torneo que va a empezar, se sobrentiende que se jugará la Liga 2 aplazada del 2020, por lo que lo único que hay que hacer es invertir las localías y, por la ausencia del Cúcuta, acabar la fecha de clásicos. Tiene su lógica. El argumento tiene su peso.



En consecuencia, el próximo jueves habrá otra asamblea de la Dimayor, ahora para ver si reversan lo ya decidido y sorteado, ¡a 48 horas de jugarse, en teoría, la primera fecha de la Liga!, que sin empezar ya esta en vilo. ¿Eso es serio?



¡No ha empezado la Liga, pero en la Dimayor ya empezaron! Nada cambia en nuestro fútbol. Y apuesto, doble contra sencillo, que esta será apenas la primera lora directiva del 2021. Feliz año...



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta