Meluk le cuenta... (Una carta innecesaria y para mostrar gestión)

Desafortunada e inoportuna. Así resultó la carta que el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, envió al presidente de la República, Iván Duque, pidiendo un salvamento para el fútbol profesional por las pérdidas mensuales que, son del orden de los 80.000 millones de pesos por su inactividad durante por la pandemia de covid-19.

Y no es que el fútbol, como cualquier otro sector, no pueda pedir que le tiren un salvavidas. Eso es legítimo, como lo hacen todos los sectores productivos, industriales y comerciales, y como lo pedimos los trabajadores.



Sin embargo, esa carta resultó inapropiada por su tono lastimero, exigente e indolente. Además, era innecesaria: que el fútbol, un negocio del entretenimiento, hiciera esa petición como un reclamo, resulta antipático. El Gobierno está preocupado en cómo mover recursos multimillonarios para sectores prioritarios como el de la salud y la protección social.



La carta sobraba porque la industria del fútbol está cobijada como cualquier otra dentro de los paquetes de medidas tomadas y anunciadas para el sistema productivo y económico en general, como lo reconoció, horas después, el propio Vélez a EL TIEMPO.



Entonces, ¿para qué mandarla? La antipatía social, quizás no calculada, era lo menos importante. La carta responde a la dinámica de la política interna de la Dimayor, que es feroz.



La división entre los dirigentes que piden la cabeza de Vélez y los que no, y la inconformidad general por la no llegada de los 60 millones de dólares prometidos por la TV internacional, obligan a Vélez a demostrar que él sí hace una gestión real por los equipos y para los equipos.



Esta carta se cocinó la semana pasada en una reunión virtual de Vélez con seis presidentes de equipos, tres de ellos opositores, luego del fallido intento de Vélez de pedirle gabelas de todo tipo al Ministro del Deporte. Él le contestó que tales asuntos dependían de otras carteras, como las de Hacienda y Trabajo.



Así, luego de que varios opositores calificaran de ‘torpeza’ esa comunicación de Vélez, se acordó buscar un acercamiento con el presidente Duque. Así surgió la nueva carta, con la que Vélez, en medio de la tremenda emergencia, pidió el salvataje para el fútbol profesional.



Una carta innecesaria con un mensaje indolente frente a las preocupaciones de la gente, pero de vital importancia para el presidente de la Dimayor en su afán de mostrar que hace lo que sus opositores le reclaman: gestión.





MELUK LE CUENTA...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta



