Meluk le cuenta... (En ‘La Patria’ algo deben estar haciendo bien...)

El diario La Patria, de Manizales, uno de los más tradicionales y serios de la prensa nacional (¡el próximo año cumplirá 100 años!), denunció que el equipo de fútbol Once Caldas no quiso acreditar a sus fotógrafos y a varios de sus periodistas, incluyendo a su editor de Deportes, Osvaldo Hernández, en represalia a su postura crítica frente a ellos y al equipo. Por eso no publicó fotos del último partido.

El equipo argumenta que solo acreditó a uno de sus redactores porque los otros o no cubren el equipo o tienen el carné de la Acord (Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos) que da acceso a un palco en el estadio, por orden y condición del contrato de comodato que firmó la Alcaldía de Manizales con la Fundación Once Caldas, y no por voluntad del club. Por si acaso, en ese palco no hay las condiciones para trabajar y el carné de la Acord no da ingreso a las zonas de entrevistas.



El equipo también dijo que los fotógrafos no recibieron el aval, pues habrían cometido violaciones de transmisión de imágenes. Solo uno de ellos está señalado por esa supuesta acción. ¿Y los otros?



Hace un tiempo, el abogado y el gerente general de Kenworth de la Montaña, firma de vehículos de transporte de carga de Jaime Pineda, uno de los dueños del Once Caldas y exdirectivo de la Federación de Fútbol, fueron a La Patria para exigirles al director del diario, al jefe de redacción y al editor de Deportes que no publicaran cifras del equipo ni de las transferencias de sus jugadores y que nunca citaran en sus informaciones a Jaime Pineda ni a Tulio Mario Castrillón, las cabezas del club.



Además, reclamaron: “Este ‘vergajo’ nos ha hecho mucho daño, pues nos critica mucho”, señalando a Hernández, según lo contó él mismo.



Las directivas de La Patria, lógico, cerraron filas con su editor de sección, que ha publicado el escándalo de DT Flavio Torres, cuando estuvo en el equipo, por los ‘regalos’ que recibió de sus jugadores; el presunto plagio en el diseño de un modelo del uniforme y las cifras de la transferencias de los jugadores.



“Después de lo del uniforme, cortaron cualquier vínculo comercial con el periódico”, contó Osvaldo.



¡En Deportes de La Patria algo deben estar haciendo bien! Los periodistas somos fiscales de las fuentes; nunca, defensores de oficio y mucho menos, jueces absolutorios. Los que asumen esa actitud no pasan de secretarios y relacionistas públicos. La Patria ha pisado callos que han dolido.



Que la Dimayor debe ponerle orden a la asignación de credenciales es verdad, pues no se puede avalar a ‘medios de garaje’ y ‘periodistas de barras’ preocupados por el papel picado en las ruedas de prensa con los técnicos. Eso es otro tema. Pero el enfrentamiento del Once Caldas contra La Patria viene de años atrás y sus decisiones de no acreditar a sus periodistas no parecen gratuitas. Por el contrario, huelen a revancha.



Fuerza y persistencia, colegas, que algo deben estar haciendo bien. Seguro...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta...