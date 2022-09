El jugador de Santa Fe Matías Mier habría roto su matrimonio con la periodista colombiana Melissa Martínez, según ha trascendido en distintos medios de entretenimiento.

Mier ha sido uno de los jugadores importantes del club cardenal, pero fuera del campo de juego también es noticia.



Todo indica que el matrimonio se acabó y que cada uno anda por su lado, o al menos eso dan a entender algunos reporteros de entretenimiento.



De hecho, ante los rumores, ya surgió una versión del por qué se habrían separado.



'Quiere que su esposa se mantenga en la casa'

Melissa Martínez y Matías Mier dieron a conocer su relación en 2017. Foto: Instagram:@mati.mier

Se reveló una foto en la que aparece tomado de la mano con su supuestamente nueva novia, en la que sería una reunión de jugadores junto a sus parejas.



Alguien del entorno cardenal se encargó de tomar una discreta foto y enviarla a un medio: en este caso, a la cuenta ‘rechismes’, que hizo viral la imagen en Instagram.



'Futbolred' conoció que es comunicadora social y periodista, que estuvo trabajando en la oficina de prensa del club cardenal hasta hace poco y allí fue donde se habrían conocido.



Ahora, según Ariel Osorio, presentador de 'Lo sé todo', “Aparentemente, el deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa. Quiere que su esposa no tenga necesidad de estar cumpliendo compromisos laborales, cosa con lo que Melissa ha dicho tajantemente: ‘¿Perdón? No señor’”.



Esa situación, dio a entender Osorio, sería el detonante de la supuesta separación.



Situación que es llamativa, pues Mier la conoció en el ejercicio de su profesión.



"Empezamos nosotros a hacer una investigación y aunque todavía se siguen, que lo comprobamos, en el cumpleaños de él, Melissa, su esposa, no publicó absolutamente nada para Matías”, concluyó el reportero.

