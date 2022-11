Melissa Martínez, presentadora deportiva colombiana, sigue siendo noticia en el país a pesar de estar cubriendo 'in situ' el Mundial de Qatar.

La mujer, panelista también de la base colombiana de la cadena internacional 'ESPN', desató una ola de expectativa en sus seguidores por cuenta de unas fotografías que finalmente publicó una revista para hombres en días pasados.



Aunque parecía que era mucha la emoción que sentían algunos aficionados, todo indica que la expectativa fue mayor que la realidad. O al menos así lo han dejado ver algunos seguidores en redes sociales, quienes han dicho sentirse "decepcionados".



De hecho, tras las críticas en redes sociales, Martínez optó por pronunciarse.



"En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más", dijo.



(Puede leer: Ivana Knoll: fotos por las que la 'hincha más bella del Mundial' sería detenida).

'¿Por qué no mostraste más de tu cuerpo?'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Instagram Melissa Martínez

"¿Por qué no mostraste más de tu cuerpo?", le preguntó un seguidor a Martínez en Instagram.



"Porque no era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario", respondió de entrada la presentadora.



"En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión", añadió.



En medio de la dinámica en la que estaba, de preguntas y respuestas, Martínez comentó después: "Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares".



"A ustedes les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la Revista, cuando tenía otro estilo de fotografías, y siempre dije que no porque no lo consideré pertinente. Y todavía no lo considero para mí", complementó.



(Además: Argentina: escándalo en Qatar, piden deportar a jugador acusado de abuso sexual).

[Decepción]



Yo no esperaba otra cosa de @RevistaSoHo que nos ha dado los mejores ángulos de las mujeres más hermosas de Colombia, pero lo de Melissa Martinez es decepcionante! pic.twitter.com/OGJ6wS9TRq — ElMaquine (@MaquineEl) November 22, 2022

Más noticias

DEPORTES