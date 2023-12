Melissa Martínez explota contra Teo Gutiérrez por tocar nalgas de mujer: esto dijo

Teófilo Gutiérrrez está en el centro de la polémica luego de que recibiera una sanción de la Dimayor por tocarle la nalga a una mujer de logística, en el partido del Tolima contra el Deportivo Cali.

"Al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada", dice la denuncia presentada por el Deportes Tolima, ratificada con los testimonios del comisario de campo y el oficial de medios de la Dimayor.



El jugador se manifestó en la noche de este jueves en sus redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Teófilo Gutiérrez Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor respeto hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, escribió Teo.



“Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole”, agregó.

¿Qué dijo Melissa?

La periodista deportiva Melissa Martínez fue una de las que se pronunció con vehemencia sobre Teo.



La reconocida periodista manifestó su rechazo a las acciones de Gutiérrez y señaló la necesidad de que el jugador evaluara su comportamiento.



“Lo de Teófilo Gutiérrez es gravísimo. Yo el lunes lo mencioné fuera de micrófono porque era algo que estaba en investigación, ya la DIMAYOR oficializa la sanción de cuatro jornadas. Creo que Teófilo se tiene que evaluar, no es un jugador de 15, 18 o un sub-20, ni siquiera así lo fuera”, dijo Melissa en el espacio VBar de Caracol Radio.





DEPORTES

Más noticias de deportes