Melissa Martínez, presentadora deportiva, ha sido noticia recientemente por el anuncio de que aparecerá en la revista 'Soho', una publicación que sus miles de seguidores esperan con expectativa.

En la antesala a esa publicación, cada mensaje de Martínez en redes sociales causa sensación en redes sociales.



El último de ellos: un 'dardo' que muchos indican que va hacia Matías Mier, su expareja.

Llamativo 'dardo'

Melissa Martínez

"2020 me cambió. 2021 me rompió. 2022 me abrió los ojos. 2023 vuelvo", fue el mensaje que compartió Martínez en su cuenta de Twitter.



Ante ese texto, proveniente de otra cuenta, la presentadora tan solo añadió: "Y así".



Ese mensaje, aseguran los internautas, sería un 'dardo' claro a Matías Mier.



Esto, teniendo en cuenta que el 2022 es el año en el que se separó oficialmente del jugador de Santa Fe.

*Con información de Futbolred