Melissa Martínez, la periodista deportiva colombiana, volvió a referirse a uno de los momentos más duros de su vida, la separación con el futbolista Matías Mier.

La presentadora y el uruguayo duraron casi tres años de casados, pero la relación terminó de un momento a otro, al parecer, por una infidelidad.

Fuerte dardo

Martínez fue invitada al programa Buenos días de RCN televisión y allí habló de varios momentos de su vida.



Y no podía faltar el tema de Mier, de su convivencia, de su separación y del aprendizaje que le dejó ese instante difícil.



“La situación sentimental corresponde a un porcentaje, capaz, el más importante, porque es tu familia, pero no es lo único. Hay muchas más cosas y factores en la vida para seguir levantándose”, dijo.



Y agregó: “¿Qué voy perdiendo? Una persona al lado que no me estaba valorando lo suficiente; pero esa persona perdió a alguien que lo adoraba”.

