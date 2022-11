Melissa Martínez, la periodista deportiva colombiana, quien ha sacudido las redes sociales por su separación del futbolista Matías Mier, tiene novedades que tienen en expectativa a sus seguidores.

Melissa confirmó hace unos días que aparecerá con una sesión de fotos en la revista Soho. "En la próxima edición impresa…”, dijo el VBar de Caracol Radio, uno de sus espacios.



Desde entonces se ha generado gran expectativa. Ella no había querido dar detalles, por su acuerdo de confidencialidad con la revista, pero luego de la sesión de fotos, habló.

Listas las fotos

La presentadora confirmó a todos sus seguidores que ya se había realizado la sesión de fotos y explicó que más allá de la sensualidad, habrá sutileza y dulzura.



"Estoy terminando la tarde de fotos. Nos fue espectacular. No les voy a anticipar mucho, pero todo me pareció que quedó muy lindo, muy sutil, muy dulce y femenino”, aseguró Melissa en sus redes.

Agregó que no puede contar mucho sobre lo realizado. "Me gustó muchísimo. Muchos me han preguntado, pero no les puedo contar mucho".



Así que sus seguidores deben esperar a que la revista salga al mercado con esta publicación que desde ya se espera sea un éxito.



DEPORTES

Más noticias de deportes