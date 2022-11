Melissa Martínez, presentadora deportiva colombiana que ha sido tendencia últimamente por su separación del jugador de Santa Fe, Matías Mier, sigue aumentando la expectativa de todos sus seguidores.

Luego de que Martínez confirmara que será partícipe de la próxima edición de la revista 'Soho', con unas fotografías acordes al tono de la publicación, la propia presentadora habló al respecto.



Y luego publicó unas fotografías que han sido catalogadas como un 'adelanto' de lo que está por conocerse.

Las fotos de Melissa Martínez

Melissa Martínez Foto: @Melissa Martínez

En días pasados, la presentadora les confirmó a todos sus seguidores que ya se había realizado la sesión de fotos y explicó que, más allá de la sensualidad, habrá sutileza y dulzura.



"Nos fue espectacular. No les voy a anticipar mucho, pero todo me pareció que quedó muy lindo, muy sutil, muy dulce y femenino”, aseguró Martínez en sus redes.



Ahora, una serie de fotos en vestido de baño han sido catalogadas por sus internautas como un 'adelanto' de lo que se conocerá.



De hecho, Martínez publicó en su Instagram una fotografía en la que el mensaje es contundente: "Coming soon (próximamente)".

