La presentadora deportiva Melissa Martínez ha sido noticia durante los últimos meses por su separación del futbolista uruguayo Matías Mier.

Aunque Mier ya no está en el país, su sombra sigue estando presente en distintos medios de entretenimiento. No en vano, quienes siguen la vida de Martínez vuelven a él como un punto de inflexión.



La presentadora, según se ha sabido, está soltera. Y esa situación ha despertado el interés de distintos hombres del fútbol, que no escatiman ninguna intención de conquista. La de Mayer Candelo, la más reciente.



(No deje de leer: Piqué explota: 'señas obscenas' y 'cerca de atropellar' a reportero pro-Shakira).

'Mis problemas fueron las reinas como Melissa'

Facebook Twitter Linkedin

Martínez habló en sus historias sobre los rumores de su vida amorosa. Foto: Captura historias de @Melissamartíneza

El ahora entrenador participaba en un charla en la que estaba la periodista Melissa Martínez sobre los errores que comenten los futbolistas en sus carreras y aseguró que a él nunca lo afectaron temas de indisciplina, alcohol o exceso de noche, y en cambio sí sufrió por cuenta de las mujeres.



“A mí nunca me cogieron por el tema de tragos, de trasnocho y de la calle... Uno de mis problemas fueron las reinas como Melissa. Pero mi tema nunca fue el de trago o de la noche”, dijo en el VBar de 'Caracol Radio'.



Dirigiéndose a la periodista, dijo que esa etapa terminó: “Lo bueno es que ya no lo hago porque estoy esperando a la reina oficial, la que está de azul”.



El comentario alcanzó a poner nerviosa a Melissa, quien finalmente sorteó el tema con buen humor y pasó a otro asunto.



Vale recordar que no es la primera vez que Candelo le coquetea a Martínez al aire, pues antes le había dicho: “Yo llevo toda la vida esperándola, y seguiré esperándola”.



“Entre los requisitos hay uno que Mayer ya no puede cumplir: nada de fútbol, nada de guayos”, había dicho Martínez.

Más noticias

FUTBOLRED