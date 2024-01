Melissa Martínez olvidó a Matías Mier: ¿quién es su nuevo amor? Video

La reconocida Melissa Martínez arranca un 2024 con valiosas reflexiones y un cierre de ciclos que anima a sus millones de seguidores y, ¿un nuevo amor?

La influenciadora participó en el podcast 'Vos podés' y allí habló con franqueza de lo que le dejó uno de los capítulos más difíciles de su vida, el divorcio del futbolista uruguayo Matías Mier.

Duros momentos

"Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana”, reveló.

"Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario... Ella se da cuenta de cosas que yo no. De alguna manera, estar con ella más cercana, entendiendo la visión desde su óptica de lo que estaba pasando fue muy importante. Estamos atendiendo esta amistad... me decía: ‘Abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello’”, agregó.



Pues todo indica que ya pasaron los dolorosos y la presentadora está en los gloriosos, cuando se habla del amor.

Se advierte que dese diciembre del 2023 se le ha visto frecuentemente con Andrés Anaya, quien es hijo del excontralor de Santander, Fredy Anaya.



Hay un video que los delata. En el cumpleaños de Martínez, el esposo de Carolina Soto decidió darle una sorpresa y los mariachis sonaron.



Mientras corre el video, hay un misterioso hombre con Melissa Martínez, quien se ve con Anaya.

