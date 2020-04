Médicos del fútbol entran al debate sobre jugar o no a puerta cerrada

La reactivación del fútbol colombiano es una opción controvertida. Jugar a puerta cerrada es la carta que se juegan los directivos en medio de la crisis por el coronavirus. Por eso diseñaron un protocolo médico que le entregarían este lunes al Gobierno Nacional, que decidirá si es viable o no. Sin embargo, el tema es mirado con lupa por los médicos del fútbol colombiano, que esta semana le entregarán a la Dimayor y a la Federación un informe con sus puntos de vista y recomendaciones.

Según supo EL TIEMPO, los médicos de los clubes de la categoría A han venido sosteniendo un diálogo virtual en busca de un consenso para transmitir sus opiniones a los directivos, y estas han sido canalizadas por el doctor Gustavo Pineda, integrante del comité médico de la Federación.



Entre muchos temas, a los médicos les preocupa saber en cuánto tiempo podría reactivarse la Liga, y la manera detallada como se haría.

“Lo que estamos tratando de plantear son recomendaciones y estrategias para minimizar el riesgo”, dijo Rafael Montaña, el médico de Santa Fe.



Agregó: “Dentro de lo que hemos hablado con varios médicos, creemos que esto es muy complejo, por lo que implica jugar a nivel competitivo. Por todo lo que rodea el entorno del partido: primero toca mirar cómo se van a hacer los entrenamientos, la logística, la utilería, los desplazamientos, jugar el partido, los viajes y las concentraciones, los hoteles, todo eso toca tenerlo previsto para tratar de disminuir el riesgo. Lo más importante es saber cuándo y cómo, porque en este momento se ha visto que no se ha controlado aún la pandemia, el virus está latente”.

Jugar en tiempos de la amenaza del virus implica muchos factores, nada puede quedar suelto. Por eso, la Dimayor trabajó durante 20 días en un protocolo médico para entregarlo al Gobierno Nacional a través de la Federación. En él se incluyen las reglas para todo: cómo se entrena, cómo se entra al camerino, cómo se entra al bus o a un avión... También se precisa qué pasará en el estadio, con el personal, y el esquema de exámenes permanentes de salud.



Justamente, la Dimayor contrataría los servicios de un equipo médico de Canadá para realizar las pruebas de covid-19 a los implicados en la competencia.



La Federación ha aclarado que este protocolo es un avance para que el fútbol esté preparado para cuando el Gobierno considere que ya es posible jugar. Algunas fuentes consultadas indican que este protocolo, de ser aceptado, tardaría más de un mes en arrancar, incluso se dice extraoficialmente que la segunda semana de junio es la fecha tentativa para un eventual regreso a la competencia, dependiendo del comportamiento del virus.



Sin embargo, ya hay voces que rechazan el pronto regreso al fútbol. “El hecho de jugar a puerta cerrada hace que los jugadores no tengan contacto con la hinchada o vaya a haber una conglomeración. Pero quién me dice a mí que los jugadores, ya sea de nuestro equipo o del otro, en el roce, en el contacto, con su sudor, cuando se gritan, no vayan a tener algún contagio”, dijo el médico del Tolima, Fernando Niño, en El alargue de Caracol Radio.



Germán Ochoa, quien fue médico de la Selección Colombia y actualmente trabaja para América de Cali, fue contundente: “Mi respuesta es no, así sea a puerta cerrada. Un no rotundo. Es correr un riesgo inaceptable”, dijo este viernes, señalando que el contacto de los deportistas, y todo el entorno de un partido aumenta las posibilidades de contagio. "No es solo que 11 contra 11 que compiten, es mucho más complicado, es una logística donde para poder competir se necesita el concurso de muchos actores y eso patrocina mayor contacto cuerpo cuerpo. No entiendo la prisa en reanudar un torneo sin condiciones elementales de seguridad".

'No podemos acabar el fútbol’

Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali, aclaró que lo que buscan los médicos de los equipos y la Dimayor es fortalecer un protocolo para que el fútbol esté preparado el día que el Gobierno considere que se puede reactivar la competencia. Es partidario de que jugar a puerta cerrada es viable siempre y cuando se contemplen todas las medidas.



“Como médico no puedo decir que paremos el fútbol hasta que tengamos la vacuna. Es imprudente decir que no se debería jugar, porque hay que esperar cómo se comporta la curva, cómo resultan las medidas sanitarias. Dependiendo de eso, uno puede ir liberando el fútbol progresivamente: entrenamientos por grupos de 5, y miramos el comportamiento 2 o 3 semanas; después miramos qué garantías hay para viajar, cómo se va a jugar el torneo. Uno va evaluando, pero decir contundentemente que no se puede, no lo hago”, dijo.



Precisó que el fútbol no quiere pasar por encima del Gobierno. “La reanudación dependerá de todas las garantías institucionales. No vamos a entrar en una polémica innecesaria con el Gobierno. Cuando ellos digan ‘muestren los protocolos’, tenemos que tener la capacidad de garantizar todo para que haya el menor grado de error. El fútbol no lo podemos acabar. Tenemos que ponernos en un punto intermedio entre la parte directiva, gubernamental y la salud. Vamos a presentar los soportes que justifiquen que se puede o no empezar. Esto lo determinará el día a día”, dijo.



Portela admite que la posibilidad de un contagio es latente, pero apunta a que hay que reducir esa situación. "Un problema es que si se contagia un deportista, van a decir que la decisión fue mal tomada, y no, es un riesgo. Hay que minimizar ese riesgo", dice.



En todo caso, el propio presidente de Colombia, Iván Duque, ha insistido en que no ve viable que se reactive el fútbol en corto plazo, ni siquiera a puerta cerrada. Así que será el día a día el que irá mostrando qué tan factible es la aplicación del protocolo y el regreso de la competición.

