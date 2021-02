Médica de Millonarios rompe silencio y se defiende

Mientras se adelanta el seguimiento a la situación de salud del futbolista Andrés Felipe Román, rechazado por Boca Juniors al no superar los exámenes médicos, y luego de que una junta médica tuvo reparos con el diagnóstico hecho en Argentina, ahora la que se pronunció fue una integrante del cuerpo médico de Millonarios, Catalina Chica.



La médica analizó la situación actual de Román, y de paso habló sobre las constantes críticas que ha recibido el departamento médico del club embajador.

Presidente de Millos habla del caso Román y la situación con Boca



"A Román se le han realizado cuatro valoraciones cardiológicas (una cada año) desde que es jugador del plantel del equipo profesional. Las valoraciones han sido completas con electrocardiograma, ecocardiograma y concepto del cardiólogo. Todas realizadas por especialistas reconocidos en el campo. Yo no puedo hablar por los exámenes de Argentina. Pero sí puedo decir que los realizados esta semana en la Clínica Shaio coinciden con los tomados en los años previos en Colombia", dijo en declaraciones a 'Semana'.



Sobre el diagnóstico inicial que se conoció desde Argentina, sobre una miocardiopatía hipertrófica del futbolista, dijo: "Para llegar a un diagnostico de miocardiopatía hipertrófica en un deportista cómo Andrés Felipe, se requiere más que una ecografía o un electrocardiograma. Al no ser conclusivos estos exámenes, se le solicitan adicionales, uno de los cuales ya fue realizado y los otros están en proceso... Los resultados indicaron que lo mas probable es que tenga 'corazón de atleta'. Pero se requiere confirmar. El suspender su entrenamiento de alto rendimiento durante tres meses es con fines diagnósticos, encaminado dentro de una serie de valoraciones y exámenes. No es un tratamiento".

¿Qué es el corazón de atleta que ahora le diagnostican a Andrés Román?



Explicó que ahora sigue un seguimiento a la situación de Román y su futuro deportivo, "Terminaría el proceso de desacondicionamiento controlado en mayo, tiempo justo para trabajar con el preparador físico el reacondicionamiento y adaptación e iniciar pretemporada con el grupo en julio. Es decir que la competencia para el segundo semestre no se debería ver afectada".



Pero el otro tema importante al que se refirió la doctora fue el de las críticas, reiteradas, incluso de exfutbolistas del club que se quejaron del tratamiento médico recibido.



"Con este cuerpo médico cumplimos seis años en Millonarios, en junio de este año. Es decir, hemos trabajado con mínimo 200 jugadores en este lapso. De los cuales, estadísticamente, nos han consultado el 90% por alguna razón médica. Incluso muchos nos llaman hoy en día para pedirnos conceptos y consejos médicos para ellos o sus familiares, o nos preguntan por la seguridad en el uso de algún producto que piensan tomar. Entonces, no se cuando se refieren a “varios” cuántos son, o cuál manejo a qué lesiones específicas", dijo.



Uno de los futbolistas que criticó abiertamente al cuerpo médico de Millos fue César Carrillo, quien los acusó de no brindarle el tratamiento indicado. Ante esto, la doctora se defendió.



"En Millonarios ningún jugador sale sin su situación médica resuelta. Todos los exámenes y pruebas de control de su rodilla salieron bien y normales. Esa información completa reposa en su historia clínica. El mismo jugador firmó que se encontraba en perfecto estado de salud antes de irse. En Noviembre estuvo fuera de entrenamientos por un tobillo, y ya al final, en diciembre, por un dolor en un dedo del pie. Pero de la rodilla no volvió a mencionar síntomas".



Finalmente, aseguró que las lesiones son inherentes a la práctica deportiva, mucho más en deportes de contacto como el fútbol, y que las lesiones tienen procesos de recuperación individual.



"Es normal que al no tener conocimientos médicos no se entienda por qué un jugador se demora más que otro, o por qué puede tener un proceso más complejo que otro, o por qué es necesario hacer más o menos exámenes en uno que en otro. Es comprensible, como opiniones personales individuales no basadas en procesos fisiológicos, biológicos o médicos sean más acogedoras... Puedo decir con tranquilidad que Millonarios tiene uno de los departamentos mejor formados y más completos del fútbol Colombiano... Siento tranquilidad por el apoyo y la comprensión de lo que hacemos y cómo lo hacemos por parte de las directivas. En Millonarios todo se hace como un equipo de fútbol de primer nivel, basado en los mas altos niveles científicos y fisiológicos", concluyó.





