Otra 'Dimayorada': Medellín y Pereira salieron a jugar con uniformes similares

Una insólita situación se vivió este domingo, en el partido entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot.

Mientras el DIM salió a la cancha con su uniforme tradicional, camiseta roja con mangas azules, pantaloneta azul y medias rojas, Pereira, para no usar su tradicional combinación, saltó a la cancha con una camiseta negras con vivos rojos, pantaloneta roja y medias negras.

🔵🔴🔥⚫¡Terminó el primer tiempo del compromiso entre Medellín y Pereira! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/MGITKrvM9u — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 23, 2023

Fue tan grande la confusión que se generó por esa combinación de colores, que en la televisión no se distinguía cuál era cada equipo. Incluso los mismos jugadores se confundían en la cancha.

Pereira vs Medellín, no sabe uno cuál es cuál. pic.twitter.com/kK8PqQRmCg — YEMOSE (@yesidmolinase) October 22, 2023

Para el segundo tiempo, por orden del árbitro Andrés Rojas, Pereira tuvo que cambiarse de ropa. Apareció con un uniforme de entrenamiento, de color azul, que, si bien tampoco contrastaba demasiado con el del Medellín, al menos permitía diferenciar a las dos escuadras.

🔵🔴🔥🔵¡El conjunto ‘Matecaña’ intenta adueñarse del balón y generar peligro en el arco del Medellín! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/sARlkpPoZg — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 23, 2023

Cabe recordar que la distribución de los colores para los partidos es enviada directamente por la Dimayor con anticipación, por lo cual sorprende que hayan permitido el uso de tonalidades similares.

Jugaban @DeporPereiraFC vs @DIM_Oficial y en el 1er tiempo no se sabía cuál era cada equipo pues los uniformes eran similares. @Dimayor hay que planificar antes de los partidos la indumentaria de los clubes; para el 2do tiempo el árbitro ordeno cambiarlos🤦🤦 pic.twitter.com/s1TkULp6I8 — joseborda (@joseborda1) October 23, 2023

No es la primera cosa extraña que pasa en la fecha 18 de la Liga. En Santa Marta, en el partido que acabó sentenciando al Unión Magdalena al descenso tras perder contra el Bucaramanga, no hubo VAR debido a que los elementos no pudieron llegar a esa ciudad.



En Barranquilla, el partido entre Junior y Once Caldas comenzó sin balón: el central Wílmar Roldán no se dio cuenta y dio el pitazo inicial. Luego tuvo que reiniciar al darse cuenta. Dimayoradas...



