¡La final que soñaba toda una ciudad! (opinión)

La tribuna Sur del estadio Hernán Ramírez Villegas siempre entona un canto que dice “queremos salir campeones este año”. Así llevamos buen tiempo, cantando el corito famoso que repetimos en automático, y esperando que se nos dé.

Pues bien, esta es la vez que quizás más cerca estamos de que el destino encaje en ese coro. Por estos días, los hinchas del Deportivo Pereira andamos con el corazón en la mano y el alma que se nos sale, como empujando porque no se resiste ahí adentro. Personalmente experimenté una transición entre el llanto desconsolado, cuando terminó el partido en Barranquilla el miércoles, y la sonrisa de lado a lado luego de asimilar que estábamos en nuestra primera final.



La felicidad se nos nota hasta en el caminar, aunque no hemos ganado nada. Vamos por ahí mirando bien al que se atraviese. Madrugar se hace fácil, trasnochar no importa. Cualquier cosa que comamos sabe rico. Y aunque somos conscientes de que nos podemos dar un porrazo, esto que está pasando, sin duda, lo estamos disfrutando. En la ciudad se respira alegría, y si vives por fuera, esos aires también te llegan.

El festejo de Leonardo Castro (izq.) ya es un símbolo del Deportivo Pereira. Foto: Óscar Berrocal. Agencia Kronos

Pisar la gran final del torneo en la A, luego de 78 años de historia, es algo nuevo para esta afición. No solo implica pelear el título. El momento hace que desempolvemos recuerdos de partidos y torneos dolorosos. Pero también se asoman rostros familiares o de amigos que ya no están, y que lo anhelaron siempre.



En la memoria colectiva, al menos de las viejas generaciones, está Chila, hincha insignia que se vestía de amarillo y rojo de pies a cabeza, para ir los domingos al Hernán Ramírez Villegas, o al estadio Mora Mora, si vamos más atrás en la historia de la ciudad. Doña Cecilia Monsalve era quizás la representación más fiel de esta institución. Su edad contrastaba, si se quiere, para bien, con los niños que hoy revolean la camiseta cuando hay gol ‘matecaña’ y que los enfocan las cámaras para enriquecer las transmisiones de TV.

Alejandro Restrepo Foto: Twitter: @Corpereira

A las nuevas generaciones también hay que hablarles del Padre Valencia, que organizó una gesta cívica para construir la Villa Olímpica por allá en los años de upa, en la década del 70. También tienen su peso en la historia del Deportivo Pereira algunas voces radiales, como la de Pedro León Londoño, con la que, personalmente, aprendí que al estadio se va con radio. Lo acompañaba el periodista Francisco Benítez, que por cuestión de tan solo días y de la vida, no alcanzó a ver al equipo en la final en la A.



Cada hincha seguro tiene a ese ser querido que ya no está, pero de quien aprendimos algo en común: somos hinchas de nuestra ciudad. ¿Cómo más se es del Pereira si no naces en la Perla del Otún o si algún pereirano te lo inculcó? No cabe dentro de la lógica, no hay palmarés que te invite a querer al Pereira. La única forma es siendo de acá.



Pero no nos desviemos más entre los anaqueles de una historia que no se borra. Vivamos este presente que nos tiene a todos soñando. Y es que ahora, cuando el mundo entero mira a Qatar, a los pereiranos nos apareció este distractor que hizo que la Copa del Mundo perdiera un poco de atención. A los hinchas del equipo que dirige Alejandro Restrepo y que comanda el goleador Leo Castro, la cabeza no nos da para más. Solo la final. Todo lo demás sobra.



Los hinchas del ‘Depor’ seguimos caminando felices, con el corazón en la mano, el alma que se sale y queriendo que el coro ese encaje dentro de la historia el próximo miércoles de velitas… ¡Vamos, Pereira!



Aníbal Marín

Periodista e hincha del Deportivo Pereira

@anibaldamar