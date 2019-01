Equidad amargó al Medellín en el Atanasio: 1-1

Deportivo Independiente Medellín igualó 1-1 con Equidad en partido disputado este martes por la segunda fecha de la Liga I-2019. Los bogotanos aprovecharon el descuido en marca que tuvo el local, para contragolpear y forzar al error en la defensa rival. Mientras que el poderoso no renunció al ataque e igualó por intermedio de su goleador, Germán Cano.

El conjunto rojo salió con ímpetu y en un minuto tuvo dos remates al arco de Diego Novoa. Al minuto 2 y tras un contragolpe realizado por Néider Barona desde el sector izquierdo, realizó un centro al área para que Matías Mier intercepte, reciba la pelota y disparara, rebotando en Nicolás Palacios, quien en propia puerta abriera el marcador en el Atanasio a favor de La Equidad.

Tras el gol, el dueño de casa se volcó al ataque, pero se encontraron con un Novoa firme y una defensa atenta a la marca y el despeje. Al minuto 10, en una incursión de Leonardo Castro por el sector derecho cuando ingresaba al área fue desplazado por Jéider Riquett. Sin embargo, el árbitro Jorge Guzmán no sancionó el penal.



Al minuto 17 y tras un pase de Brayan Castrillo, Germán Cano llegó al corazón del área, pero entre Novoa y Riquett salvaron el empate. Un minuto más tarde, llegó otro contraataque por parte de Hansel Zapata de La Equidad, pero le faltó puntería al uruguayo Mier.



El poderoso no renunciaba a atacar y al minuto 31, tras un centro de Elvis Perlaza por el sector derecho para que Cano rematara con pierna derecha, pero la pelota pegó en el vertical.



En los minutos finales del primer tiempo, la pierna fuerte fue la protagonista en jugadas con balón dividido. El desespero del Medellín contrastaba con la táctica fija del equipo asegurador. Con un par de remates desviados, el local se fue al descanso.



En la etapa complementaria, la visita salió con más bríos para liquidar el encuentro y al minuto de juego generó una jugada colectiva que no logró definir el delantero Carlos Peralta. Las desatenciones en la defensa de Medellín hacen que La Equidad le haga daño a placer, aunque sin ser eficaz.



El ‘rojo’ se acercó al área rival con remate de Leonardo Castro, el rebote lo cazó Cano quien descontó a Novoa y en el disparo, Riquett evitó el empate.



Promediando el segundo tiempo, ambos equipos realizaron variantes, para menguar el desgaste que ha tenido el vértigo con el que se ha jugado en ambas áreas. Un poco más en el dueño de casa que no conseguía el empate. Pese a tener varios tiros libres cerca al arco rival, Medellín no podía tener la puntería necesaria para inquietar a Novoa.



Al minuto 31 y tras una jugada individual de Herazo, Jéider Riquett llegó a evitar que rematara, derribando al jugador rojo en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal y expulsar al jugador de La Equidad.



Al minuto 32 y tras un fuerte cobro al palo izquierdo, Germán Cano igualó el marcador y llegando al gol 90 con la camiseta del Medellín, a dos de igualar el récord de José Vicente Grecco.



La visita intensificó el juego fuerte, contra un local que controlaba la pelota e intentaba ser profundo. Al final, el empate fue justo por el trabajo de ambos equipos, uno que lo buscó y no pudo, contra otro que pegó en el momento oportuno.



El DIM rescató un punto y llegó a 20 fechas de invicto en el Atanasio. En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Barranquilla al Junior, mientras que La Equidad jugará en Santa Marta frente al Unión Magdalena.



Síntesis

Independiente Medellín 1-1 La Equidad



Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (6), Nicolás Palacios (5), Jesús David Murillo (5), Dairon Mosquera (5); Larry Angulo (5), Andrés Ricaurte (5), Brayan Castrillón (5), Leonardo Castro (6), Diego Herazo (6) y Germán Cano (7).



Cambios: Steven Rodríguez (5) por Brayan Castrillón (15 ST), Diego Arias (5) por Larry Angulo (16 ST), Jonathan Marulanda (SC) por Diego Herazo (35 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



La Equidad: Diego Novoa (6); Wálmer Pacheco (6), Jhon García (5), Jéider Riquett (5), Amaury Torralvo (5), Óscar Bernal (5), Pablo Lima (5), Matías Mier (6), Hansel Zapata (5), Néider Barona (6); Carlos Peralta (5).



Cambios: Carlos Ibargüen (5) por Carlos Peralta (20 ST), David Camacho (5) por Néider Barona (25 ST), Armando Vargas (5) por Matías Mier (30 ST).

D.T.: Humberto Sierra.



Goles: Germán Cano (33 ST), para Independiente Medellín. Nicolás Palacios (-autogol-) (2 PT) para Equidad.



Amonestados: Larry Angulo (26 PT), Dairon Mosquera (42 PT), Jesús David Murillo (44 PT), Diego Herazo (23 ST), Elvis Perlaza (45+2 ST) en Independiente Medellín. Pablo Lima (25 PT), Hansel Zapata (43 PT), Wálmer Pacheco (19 ST), Diego Novoa (40 ST) en La Equidad.



Expulsados: Jéider Riquett (32 ST).



Figura: Germán Cano (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 15.947 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Jorge Guzmán (5).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín