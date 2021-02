Medellín rescata un punto en casa, contra un Cali imparable 

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Cali, por la novena fecha en la Liga I-2021, en partido disputado en el Atanasio Girardot.

El conjunto azucarero se puso al frente del marcador por intermedio de Jorge Arias, mientras que el poderoso igualó a través de Agustín Vuletich, quien llegó a su quinto gol en el campeonato.



Los primeros minutos del partido fueron para Deportivo Cali, quien a los 30 segundos se aproximó con un remate de Jhon Vásquez. Medellín con orden y calma, logró recuperar la pelota y al minuto 11, con un remate de Agustín Vuletich, asomó las intenciones de buscar el resultado para el poderoso.



Cali recuperaba rápidamente la pelota e intentaba atacar por su sector izquierdo, el derecho del DIM donde tiene más falencias. Al minuto 19 Carlos Robles tras un saque de falta, se asomó sobre el arco de Andrés Mosquera Marmolejo.



Al minuto 22, Darwin Andrade desde el sector izquierdo, remató cruzado y la pelota pegó en el vertical derecho de Mosquera Marmolejo. Sobre el minuto 27, un centro desde el sector derecho, le quedó a Marco Pérez quien debajo del arco, se perdió el primero para el conjunto visitante.

Un minuto después, Kevin Londoño quien se estrenaba con el Medellín, remató de media distancia tras un pase de Edwin Mosquera, el ex Once Caldas mandó la pelota al vertical derecho del arco azucarero. Los rojos no desistían en el ataque y al minuto 37, Juan Guillermo Arboleda en un remate cruzado desde el sector derecho, por poco abría el marcador para el local, que se había montado en el trámite del juego.



La visita volvía a inquietar el arco rojo a través de Angelo Rodríguez, quien alcanzó a recepcionar una pelota en profundidad y con su pierna derecha remató la pelota en el centro del área, pero Marmolejo estaba atento en contener el remate. Una más tuvo el Cali antes de irse al descanso, por intermedio de Marco Pérez, quien remató desde más de 30 metros por la banda izquierda, pero la pelota se fue demasiado alto del pórtico poderoso.



En la etapa complementaria, Medellín efectuó un par de variantes para oxigenar el equipo. Deportivo Cali tenía paciencia y mantenía la misma tónica de juego ofensivo, al minuto 18 tras una pelota quieta desde el sector izquierdo, Jorge Arias con golpe de cabeza puso al frente en el marcador al conjunto visitante.



Con el marcador por debajo, DIM sufrió la lesión del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue reemplazado en el minuto 22 por Luis Erney Vásquez, además, ingresó Matías Mier al encuentro. Cali aguantaba el partido con tranquilidad, mientras que el local no lograba ser profundo en ataque.



Al minuto 30, Leonardo Castro tuvo el empate, con un remate de media distancia desde el sector izquierdo, y la pelota pegó en el horizontal.



El conjunto antioqueño insistía en buscar el empate, hasta que al minuto 35, tras un desborde por el sector derecho de Leonardo Castro, le pone el pase al centro del área, para que Agustín Vuletich anotara el gol que metía en el partido al poderoso.



Los últimos minutos se calentaron los ánimos en ambos equipos, sobre el minuto 40 y tras una tarjeta amarilla sobre David Loaiza, se formó una discusión entre los jugadores. Tanto Cali como Medellín seguían buscando el arco contrario, aunque con menos precisión.



Al final, Medellín mantiene su invicto como local en un partido con mucho desgaste e intensidad en ambas áreas. Deportivo Cali sigue frenado en su racha de triunfos, sumando su segundo empate consecutivo, aunque mantiene el liderato de la Liga.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

