A Santa Fe le faltó rematar mejor para ganar en Medellín

Santa Fe tuvo un buen remate de partido y pudo haber conseguido la victoria contra el Medellín, este domingo, en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el portero Andrés Mosquera Marmolejo tuvo una gran actuación y evitó que el equipo de Grigory Méndez se llevara la victoria. El encuentro finalizó 0-0.

El calor era un aliado para Independiente Medellín, quien tuvo un buen arranque. En el minuto 5, Edwar López asomó en el arco santafereño, el ex Olimpia remató la pelota con su pierna izquierda desde el sector izquierdo tras un pase de Diego Herazo, pero la esférica se marchó ligeramente desviado.



Mientras Medellín tenía más control de la pelota, Santa Fe se asomó en el arco local al minuto 19 mediante Johan Caballero. Adrián Arregui para el poderoso volvió a asomarse en el pórtico visitante, pero su remate de cabeza se fue muy alto.



A los 31, Diego Herazo aprovechó un pase de Javier Reina, pero el ex La Equidad no fue efectivo y mandó la pelota afuera. Dos minutos después, respondió Santa Fe a través de Neyder Moreno, pero su remate se fue muy alto.



Santa Fe arrancó mejor en el segundo tiempo. En el minuto 6, un remate de Neyder Moreno de media distancia, asustó la portería local, luego el partido fue de ida y vuelta, aunque faltaba contundencia en las áreas.



A los 31, Dinolis tuvo para abrir el marcador con un remate desde el sector derecho que exigió a Andrés Mosquera Marmolejo, dos minutos después, Juan Pedroza de media distancia, volvió a forzar al arquero del DIM.



Al minuto 37, Caballero aprovechó un pase de Jonathan Herrera y remató desde afuera, pero el arquero volvió a lucirse.



En el remate del partido, Medellín reaccionó al ímpetu de Santa Fe y tras un centro de Edwar López, Fáiner Torijano por poco anotaba en propia puerta.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8