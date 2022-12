Deportivo Pereira logró un gran empate en su visita al Medellín en el partido de ida de la final del fútbol colombiano, 1-1, este domingo en el Atanasio Girardot.

Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo analizó el desempeño de su equipo, el empate y lo que viene para el partido de vuelta el miércoles en su casa.

Palabras de Restrepo

Balance: "Tuvimos que irnos adaptando, teníamos dos planes, queríamos intenta presionar alto intentar hacer equivocar el juego de Medellín desde atrás, incomodaros, genera riesgo en la portera rival. Hace parte de la humildad que hemos tenido , mantenernos como equipo humilde y dispuesto a mejorar. Es un empate merecido para nosotros por haber sido valientes, nos da la posibilidad de tener un torneo internacional y concentrarnos en la pelea por un título.



Copa Internacional: "Es mérito total del grupo de jugadores que creyó en una forma de jugar, agigantando momentos difíciles, no ha sido fácil. Ellos siempre creyeron con gallardía y profesionalismo. Antes de empezar el campeonato era impensado llegar a la Sudamericana y se fue dando, es un gran premio hoy para la buena campaña que hemos hecho".



"Fue un partido parejo, con virtudes y errores, aciertos como las atajadas de Castillo, o la de Andrés Mosquera. Es un empate justo".



Trámite: "Partidos inteligentes deben ser todos, los inteligentes son los futbolistas, después del gol fue poco tiempo, reaccionaron, nos liberamos de decir no tenemos nada que perder. Afortunadamente Leo tuvo esa genialidad, hay que darle mérito al futbolista".



Afición: "Esto no es de imaginar, es de creer y trabajar. Vamos a consolidar una idea y ellos aceptarla y entrenarse bien. Sabíamos lo difícil pero siempre creímos".



Proceso DT: "Cuando uno encuentra pasión, las cosas lo van preparando para lo siguiente. He sido DT, coordinador, asistente, analista. He tenido maestros, instituciones que han creído en mí. Amigos con buenos consejos. Y futbolistas que me permiten soñar.



Técnicos jóvenes: "Pienso como David, no es de edad, es de pasión, preparación, inquietarse".





