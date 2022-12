‘Me dicen el matador, soy del Medallo’ (opinión)

Fue amor a primera vista. Nadie lo dude. Todavía recuerdo la primera vez que vi jugar al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, hace ya 18 años, y no supero la manera como se ondeaban esas banderas rojas y azules.

No supero la pasión de su gente y su amor por el equipo que lleva el mismo nombre de nuestra ciudad. No supero la primera vez que canté “me dicen el matador, soy del Medallo”. Imposible no enamorarse.

Tampoco olvido al gigante que esa tarde de fútbol en familia, con mis tíos y primos, custodiaba los tres palos poderosos. Era un muchacho que para esa época ya había ganado dos títulos con el DIM: el que nos quitó la sequía de 45 años y el que nos puso a celebrar frente a nuestro rival de patio.



Y ese muchacho es hoy quien nos devolvió la ilusión. Ya no custodia nuestro arco, ahora David González, desde el banco, podría darnos un nuevo título después de cinco años de sequía liguera.



(Lea también:



- Alejandro Restrepo y David González: hora de los técnicos jóvenes



- Pereira: estas son las claves del éxito que lo llevan a la final)



González podría, además, ser más grande lo que ya es, pues tampoco olvidamos cómo defendió el arco en aquel campeonato del 2016, cuando el Día del Padre ganamos nuestro último título.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vs. América. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO



Dicen que ser hincha del DIM da carácter. Quienes amamos a este equipo que es tan paisa como los arrieros cargamos más penas que alegrías, pero por estos días solo pensamos en la gloria y, como siempre lo hace el decano del fútbol colombiano, estamos ilusionados porque sabemos que pronto llegará el día de la vuelta y nuestra gente gritará “viva el DIM, el Poderoso”.



Cómo no estarlo si el equipo demostró lo que es ser paisa, lo que significan estos colores, lo que representa nuestra ciudad. Por algo tenemos el mismo nombre.

Nos daban por muertos en la fase regular y terminamos en los primeros lugares. Nos daban por muertos en los cuadrangulares y en una noche de lluvia, con el empuje de nuestra hinchada que todavía tiene gripa, le remontamos a Águilas Doradas un partido que parecía no tener solución. Y es que como dijo una vez el poeta Darío Jaramillo Agudelo, uno de nuestros hinchas más célebres: “El DIM es esa inmarchitable y ardiente flor roja”. Y lo sigue siendo.



Este semestre los jugadores entendieron lo que significan estos colores que tienen 109 años de historia —aunque comenzamos jugando de blanco por allá en 1913— y lo que representa esta hinchada que nunca deja de alentar, pero tampoco de sufrir.

Por eso hoy hay que salir a la cancha y dar el primer golpe. Con el respeto al rival, pero con más respeto por esta institución centenaria y por esta hinchada que lo ha dejado todo por sus jugadores. Es hora de ganar, de entregarse, de luchar por el triunfo que nos dé el primer paso a un título más.

Facebook Twitter Linkedin

David González fue arquero campeón con el DIM y ahora va por el título como técnico. Foto: Archivo ETCE



David, sin duda, nos devolvió la ilusión. Ya es hora de que nos devuelva la gloria. No es solo él, son sus muchachos, de quienes esperamos que lo dejen todo en la cancha.



(Además:



- Medellín vs. Pereira: nuevo cambio en programación para la final



- Pereira clasifica a su primera final en el fútbol colombiano y la ciudad explota)



Mosquera, Cadavid, Arregui, Marrugo, Ricaurte, Pipe, Pons, Cambindo, contamos con ustedes y con los demás para que esta ilusión termine con la copa en casa el día de velitas. Que prendamos velitas rojas y azules.



También estamos encomendados al Divino Niño y a Gardel, quien hace parte de la historia de nuestra ciudad tanto como el DIM. Nos toca recurrir a todas las fuerzas de lucha. Ah, y por supuesto, estamos nosotros, los hinchas que llevamos varios días sin dormir, quienes estamos con ustedes gritando, como siempre: “Me dicen el matador, soy del Medallo”.



Opinión



Mateo García

​Redactor de EL TIEMPO e hincha del Medellín

@teomagar