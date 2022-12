Deportivo Independiente Medellín (DIM) buscará este domingo, en la final de ida del Torneo Clausura, acercarse a su séptimo título de la liga colombiana ante el Deportivo

Pereira, que disputa su primera final del campeonato en 78 años de historia.

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, a donde ambos equipos llegan motivados tras haber ganado cada uno su cuadrangular.



El DIM llegó a la final del torneo tras hacer una remontada memorable en el Grupo B de los cuadrangulares, en el que se perfilaba como finalista Águilas Doradas.



Sin embargo, el equipo dirigido por David González consiguió 7 puntos en los últimos tres partidos, lo que le permitió llegar a 11 unidades, una más que Águilas Doradas.



La zona la completaron Deportivo Pasto, que acumuló ocho enteros, y América de Cali, que fue último con cuatro. Para el encuentro del domingo, González contará con la columna vertebral con la que llegó a la final, conformada por el portero Andrés Mosquera; el central Andrés Cadavid; los centrocampistas Adrián Arregui y Andrés Ricaurte, y los delanteros Diber Cambindo y Luciano Pons.



El técnico del DIM es optimista frente a la consecución del título, aunque es consciente de que aún "falta".



"Hay que seguir trabajando fuerte para poder lograr lo que nos hemos propuesto", expresó.

El sueño

Bajo el liderazgo de Alejandro Restrepo, un técnico joven que tiene en el equipo su segunda experiencia en Primera División tras entrenar al Atlético Nacional, el Deportivo Pereira sueña con levantar el título de la liga por primera vez.



El sorpresivo equipo de Restrepo clasificó en el "grupo de la muerte" al imponerse a Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, que no pudieron hacer frente a un equipo muy organizado y letal.



Pereira terminó el Grupo A como líder con 12 puntos, uno más que Millonarios y tres por delante del Santa Fe. Junior fue último con una unidad.



La gran figura del equipo es el delantero Leonardo Castro, máximo goleador del campeonato con 14 tantos.



El conjunto 'Matecaña' también cuenta con otros jugadores destacados como el portero Harlen Castillo, unos de los futbolistas de mayor rendimiento en Colombia este año; los veteranos centrales Andrés Correa y Carlos Ramírez, y los centrocampistas Maicol Medina y Jhonny Vásquez.



Hay problemas con la televisión. "Lamento informar que @WinSportsTV

negó la posibilidad no solo a los Pereiranos sino a los Santarrosanos y Risaraldenses ver en pantalla gigante y en plaza pública la histórica final del Depor, tienen los derechos de transmisión pero no proponen solución comercial para comprarlos", escribió un aficionado en sus redes sociales.

Lamento informar q @WinSportsTV negó la posibilidad no solo a los Pereiranos sino a los Santarrosanos y Risaraldenses ver en pantalla gigante y en plaza pública la histórica final del Depor, tienen los derechos de transmisión pero no proponen solución comercial para comprarlos 🤷🏻‍♂️ — Rodrigo Toro (@JoseRodrigoToro) December 3, 2022



