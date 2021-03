El árbitro Andrés Rojas, otra vez cuestionado por posibles fallas

Andrés Rojas es el único juez central colombiano que aparece en la lista de árbitros preseleccionados por la Fifa para dirigir en el Mundial de Catar 2022. Sin embargo, en las últimas fechas ha cometido varios errores.

El pasado primero de marzo, en el partido Pereira vs. Once Caldas, dejó de sancionar dos penaltis para los visitantes: el primero, por mano de Danny Cano en el área, y el segundo, una falta del portero Harlen Castillo a Deivy Balanta.



Sin embargo, la Comisión Arbitral decidió mantener en competencia a Rojas y lo designó para dos partidos seguidos. No tuvo mayores inconvenientes en Junior vs. Bucaramanga, pero luego sí cometió dos fallas gravísimas en el juego Pereira vs. Boyacá Chicó: dejó de pitar un penalti para los visitantes y en el último minuto le quitó un gol legítimo al Pereira. El anotador, Danny Cano, estaba en posición legal, pero sancionó infracción por fuera de juego de Diego Peralta, que no interfería en la acción.



Después de lo sucedido en Pereira, sorprendió que Rojas haya sido designado nuevamente para esta jornada, en el partido Medellín vs. Pasto, que terminó 2-2. Y de nuevo hubo dos errores que influyeron en el resultado del juego.



En el minuto 59, Ray Vanegas puso en ventaja a Pasto: la pelota le llegó de un rebote y le pegó en la mano antes de entrar a la portería. Rojas estaba tapado y no vio la acción, por lo cual el que quedó comprometido fue su asistente de oriental, Geovanni Padilla.

El gol del Deportivo Pasto lo marcó Ray Vanegas con LA MANO, una anotación que no debió haber subido al marcador. No la vieron ni Rojas ni su asistente Geovanny Padilla. #LigaBetplay pic.twitter.com/Es0jXJHptq — El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) March 21, 2021

Pero Rojas, luego, se equivocó al pitar un penalti para el Medellín, por un supuesto agarrón de Cristian Tovar a Leonardo Castro, que no existió.

YO NO VEO PENALTI: Me han enseñado que para analizar una posible sujeción hay que ver hasta la manera en como cae el "afectado". Leo Castro se la inventa toda y Andrés Rojas cae en su juego. Si para usted es penalti, perfecto, para mi no. #LigaBetplay pic.twitter.com/jWATPmsFfW — El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) March 21, 2021

Rojas dirige en la A desde 2012 y lleva 159 partidos en primera división. Además, es árbitro internacional desde 2017.



