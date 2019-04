Once Caldas, por un triunfo que lo meta a los ocho: enfrenta al DIM

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga I-2019, este encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m. El empate y la derrota sufrida en las últimas fechas hacen que el ‘rojo’ salga con el apoyo de su gente, a buscar una victoria que lo meta en la pelea por un lugar entre los ocho mejores. Al frente tendrá un equipo ‘albo’ que tiene las mismas necesidades de sumar.

Varios cambios se prevé que Octavio Zambrano realice para este partido, con las suspensiones de Héctor Urrego, Ever Valencia y Jesús David Murillo, el DT ecuatoriano habilitará a Murillo por la convocatoria de Bryan Castrillón en la Selección Colombia Sub 20. De esta manera, se abre el camino para que Guillermo Tegüé sea el central por derecha.



Luego, hay tres dudas que tiene el entrenador para conformar su equipo; si juega como lateral izquierdo Sebastián Macías o Dairon Mosquera, recién recuperados de sus molestias físicas, si juega Larry Angulo o Nicolás Palacios acompañando a Diego Arias que reaparecerá tras descansar en la fecha anterior y si está Diego Herazo, Carlos Sinisterra o Cristian Echavarría como uno de los extremos.



“Hay varias dudas, si juega Diego Arias, Nicolás Palacios, si sale Larry Angulo, con Andrés Ricaurte, con cualquiera de ellos jugaríamos muy bien, tenemos opciones para tener continuidad en el grupo y teniendo en cuenta los rivales que tendremos. Para el partido contra Pasto, vamos a viajar en dos grupos, uno el viernes y otro el sábado, entonces debemos dosificar las cargas”, precisó Zambrano.



En cuanto al rival, el DT declaró que “Once Caldas es un gran equipo, con un técnico como (Hubert) Bodhert que ha podido adaptar su juego, conozco sus jugadores y tiene diferentes estrategias que las aplica dependiendo de sus rivales. Confiamos en poder hacer un partido inteligente y poder doblegarlos con nuestra hinchada”.



Incluso, podría jugar Macías como extremo, todas esas opciones las maneja Zambrano y hasta último momento se conocerá la idea por la que se decantará. “En un módulo de ataque 4-3-3 con extremos y laterales, definitivamente sería interesante contar con Sebastián (Macías). En el fútbol moderno es un dos contra dos, el juego por banda exige que el extremo por banda debe saber atacar y defender, no es una idea descabellada”, indicó.

esperemos ser más continuos en ese ritmo de juego, debemos seguir intentando, proponiendo y evitar que el rival no nos supere

Andrés Ricaurte superó sus molestias en el hombro derecho y estará disponible para manejar las ideas del equipo. “Estoy bien, fortaleciendo el hombro, no tengo ningún problema si el técnico decide incluirme en el equipo. Regresé bien, a pesar del resultado, esperemos ser más continuos en ese ritmo de juego, debemos seguir intentando, proponiendo y evitar que el rival no nos supere por muchos tramos del partido”, comentó.



En cuanto al historial, ‘rojos’ y ‘albos’ se han enfrentado en 192 oportunidades, Medellín ganó 67 contra 65 de Once Caldas, 60 empates cierran la estadística. Como dato curioso, han marcado los mismos goles tanto antioqueños como caldenses: 247, lo que indica un partido muy reñido y con



pronóstico reservado, aunque en los últimos cuatro partidos jugados en el Atanasio, el ‘Equipo del pueblo’ ganó dos y empató los otros dos.

Once Caldas va por su tercera victoria consecutiva

Tras una difícil temporada y luego de acumular cuatro derrotas en línea, el Once Caldas tomó cierto respiro en la Liga, después de conseguir dos triunfos consecutivos, los cuales le permitieron acercarse al grupo de los ocho. Si bien el panorama parece haberles mejorado a los caldenses, estos no pueden relajarse, dada la necesidad de alcanzar los puntos necesarios que les permita soñar con la clasificación.



Los de Manizales, en su próxima visita al Medellín, deben por lo menos conseguir un empate para seguir en carrera, aunque el resultado ideal sería una nueva victoria que les dé la posibilidad de afrontar el resto del campeonato con mayor tranquilidad.



El técnico Hubert Bodhert confía en el respaldo que le dieron sus jugadores hace unos días frente a la opinión pública y espera que el plantel profesional sume la tercera conquista sucesiva ante el ‘poderoso’, otro apurado del rentado.

vamos a tener un Once que va a tratar de poner condiciones e ir buscando lo que necesitamos porque somos dos equipos con necesidades

“Tiene que ser un partido no inferior a lo que nosotros hemos venido mostrando, tenemos que crecer un poco más en lo que hicimos en el último compromiso, así que vamos a tener un Once que va a tratar de poner condiciones e ir buscando lo que necesitamos porque somos dos equipos con necesidades”, dijo Bodhert.



El entrenador sostendrá la nómina que viene invicta, pues ha encontrado en ella tranquilidad y pese a las falencias enseñadas por la misma, esta demuestra equilibrio en el nuevo módulo táctico.



“Yo creo que es un gran rival, creo que tiene un poder de ataque muy fuerte, es un lindo parámetro para nosotros, para mirar donde estamos, sería lindo llegar ya de ahí a los 20 puntos y no pensamos en empates, pensamos en lograr los tres puntos”, comentó el volante Juan Pablo Nieto.



El ‘blanco’, noveno del rentado, registra 17 unidades en la tabla de posiciones, las mismas de Alianza Petrolera, su inmediato perseguidor.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Guillermo Tegüé, Jesús Murillo, Sebastián Macías (Dairon Mosquera); Diego Arias, Larry Angulo (Nicolás Palacios), Andrés Ricaurte; Leonardo Castro, Diego Herazo (Cristian Echavarría), Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Juan David Rodríguez y Sebastián Guzmán; Kevin Londoño, Juan Pablo Nieto y David Gómez; Darío Rodríguez.

D.T.: Hubert Bodhert.





Hora: 8:00 p.m.



Árbitro: Ricardo García (Santander).



T.V.: WIN Sports.





JUAN CAMILO ÁLVAREZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Medellín





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAV