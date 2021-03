Más lucha que fútbol: el clásico paisa terminó en ceros

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional igualaron sin goles, en la fecha 15 de la Liga I-2021. A pesar de las emociones y la intensidad de ambos equipos, tanto rojos como verdes no fueron eficaces y terminaron dividiendo puntos.

El clásico antioqueño inició caliente con una falta en la mitad del campo del debutante Juan Pablo Gallego, a la cual, Mario Herrera amonestó al jugador del Medellín. Sin embargo, el VAR lo mandó a consultar sobre una posible tarjeta roja y tras un minuto, el juez central determinó no expulsar al volante poderoso.



Nacional elaboraba y sostenía la pelota en campo contrario, al minuto 6, David Loaiza cometió una falta cerca de su área, derivando en la segunda amonestación del partido, esta vez para el jugador del DIM.



Al minuto 10, Medellín generó su primera aproximación en campo contrario, mientras que Nacional tuvo el primero al minuto 14, con un remate de media distancia de Jefferson Duque que pasó desviado del arco de Luis Erney Vásquez.



En el minuto 22 y tras una jugada colectiva, desborde de Víctor Moreno por derecha, realizó un pase atrás para que Gallego con pierna derecha y llegando al área, exigió a Aldair Quintana, quien rechazó la pelota al tiro de esquina, tres minutos después, Jean Pineda de media distancia, alertó a Nacional con otra llegada.



La intensidad del juego mermó a medida que avanzaban los minutos, Nacional no presionaba como antes y Medellín tenía una mayor dinámica y llegada sobre el arco contrario. Bryan Rovira recibió su quinta tarjeta amarilla en la Liga y se perderá el próximo partido contra Deportes Tolima. A pesar de las buenas intenciones de ambos equipos, el primer tiempo se fue con empate sin goles.



En la etapa complementaria, comenzó con acciones ofensivas en ambas áreas, primero Medellín mediante un tiro de esquina que no logró conectar en segunda jugada Jean Pineda y luego Nacional a través de Jarlan Barrera, quien, en jugada colectiva, no pudo rematar con comodidad sobre el arco de Luis Erney Vásquez.



Promediando los 20 minutos, Nacional sostenía la pelota, mientras que Medellín se replegaba en su campo e intentaba salir en velocidad y para eso ingresó Edwin Mosquera, en lugar de Juan Pablo Gallego. Los verdolagas respondieron con Vladimir Hernández ingresando por Andrés Andrade.



Sobre el minuto 30 de juego, Alex Castro tuvo un encontrón con Juan David Mosquera, que el árbitro Herrera decidió por amonestar a ambos jugadores, luego hubo otro lío de Castro con James Sánchez, quien había ingresado hace pocos minutos, pero el juez central no impartió medida disciplinaria y el conjunto visitante efectuó el cambio. Además, la señal del VAR se fue por unos minutos y volvió a funcionar.



Al minuto 39, tras un descuido de Emmanuel Olivera, James Sánchez recuperó la pelota y ubicó a Matías Mier, quien remató desde el sector izquierdo y pasó desviado del arco custodiado por Quintana. Nuevamente Medellín tuvo el primero con un mano a mano de Edwin Mosquera que logró contener el arquero de Nacional.



Los verdes se asomaron con claridad por primera vez en el segundo tiempo, al minuto 44 con un centro desde el sector izquierdo de Déinner Quiñones para Jefferson Duque y el delantero con golpe de cabeza no logró conectar la pelota al arco de Vásquez. En tiempo de descuento, un tiro libre de Jarlan Barrera desviado por Pineda, por poco derivaba en gol, pero el arquero Vásquez estuvo atento para detener el remate. El juego aumentaba de emociones, pero con poca definición en ambos equipos.



Al final, tanto Medellín como Nacional se brindaron, tuvieron intensidad de juego, los rojos tuvieron más opciones claras que los verdes, pero faltó eficacia y dividieron honores.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín descansará, mientras que Atlético Nacional visitará al Deportes Tolima, este martes 30 de marzo, desde las 8:00 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro.



