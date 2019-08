Millonarios encontró el empate y lo regaló: perdió 2-1 con Medellín

Millonarios pasó ratos complicados frente al Medellín, pero había logrado un empate que lo dejaba en buena posición para seguir adelante en la Copa Colombia, en el juego de ida de los octavos de final. Sin embargo, un grave error defensivo le costó la derrota frente al Medellín, 2-1, este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot.

El resultado deja al DIM en ventaja para el encuentro de vuelta, que se jugará el miércoles 14 de agosto en El Campín.



En el comienzo del juego, Medellín fue profundo en el ataque y tuvo tres opciones para irse al frente en el marcador, pero el goleador Germán Ezequiel Cano no tuvo la fortuna para meterla. Millonarios se replegó y mediante remates de media distancia, inquietaba la puerta custodiada por David González.



Sin embargo, en el minuto 27, Medellín encontró el premio a su intención de ir al frente: tras un tiro de esquina cobrado por Andrés Ricaurte desde el sector izquierdo, llegó la pelota al corazón del área para que Andrés Cadavid con golpe de cabeza abriera el marcador. Fue su primer gol con la camiseta roja y de paso, el 21 de su carrera. No lo celebró por respeto a su antiguo equipo.



Millonarios tenía la intención de buscar la paridad, pero se encontró con un Medellín atento y generando fútbol con Andrés Ricaurte y Déinner Quiñones. Al final del primer tiempo, un remate de Juan David Pérez inquietó el pórtico ‘poderoso’ de media distancia, pero González estaba atento para contener el remate.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con un juego más ofensivo. Cano tuvo un par de ocasiones para marcar, pero se apuró demasiado. Millonarios dejó de presionar y se replegaba, mientras que Medellín sostenía la pelota y buscaba por las bandas cómo hacerle daño a su rival.



En el minuto 38 y tras un tiro de esquina desde el sector derecho, Cristian Arango marcó el empate para Millonarios al tomar un balón en el área chica, tras un cobro de tiro de esquina. Fue el premio al esfuerzo que tuvo la visita adelantando sus líneas.



Pero la alegría apenas le duró dos minutos a Millonarios: Álex Rambal sucumbió a la presión de Germán Ezequiel Cano y perdió una pelota en su área. El goleador del Medellín no perdonó y anotó el 2-1.



El ganador de esta llave, enfrentará al vencedor de la serie entre América y Once Caldas.



Juan Camilo Álvarez

Redacción Futbolred

Medellín