Millonarios pudo haber terminado ganador este sábado en el Atanasio Girardot, pero dos faltas en el borde del área lo sentenciaron a un empate a dos goles, en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, otra vez tuvo que reacomodar piezas por las bajas. Con Óscar Cortés en la Selección Sub-20 y con Daniel Cataño, Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira y Jáder Valencia lesionados, el samario volvió a echarles mano a los jóvenes. Y fueron protagonistas.



La primera opción de Millos, a los 10 minutos, la tuvo uno de los que llegaron de las divisiones menores, Luis Andrés Paredes. Le cayó un rebote pero no llegó cómodo y le pegó mal.



Pero, a pesar de muchas imprecisiones en los pases, Millonarios se veía más cerca del gol que el Medellín en el primer tiempo, porque cada vez que Medellín quiso activar su ataque, se encontró con Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, que soportaron la estructura y evitaron que la pelota llegara con peligro en los alrededores del portero Álvaro Montero.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vs. Millonarios Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO



No había muchas opciones para anotar. Millonarios pegó primero, a los 42 minutos. Leonardo Castro metió un brillante centro desde la izquierda y el otro juvenil del ataque, Beckham David Castro, la tocó de zurda para vencer al portero Andrés Mosquera Marmolejo.



Sebastián Botero, el técnico encargado del Medellín (cosas que permite un sistema de campeonato en el que casi la mitad de los participantes llega con opciones de título arrancando de cero luego de 20 fechas), le hizo cirugía a la nómina en el intermedio.



Botero desarmó la defensa de tres, mandó a Edwuin Cetré de carrillero a extremo, Daniel Londoño se fue a marcar la izquierda y Jonathan Marulanda entró como lateral derecho. Yulián Gómez, el carrilero zurdo, se fue de la cancha. Cambió un creativo por un extremo (Andrés Ibargüen por Andrés Ricaurte), y movió pieza por pieza al meter a Daniel Torres por David Loaiza.



El hecho de jugar con extremos y algunas faltas innecesarias de Millonarios le dieron al DIM la posiblidad de generar peligro con tiros libres. En una de ellas llegó el 1-1, a los 8 de la segunda etapa, en un extraordinario centro de Edwuin Cetré y un cabezazo de Víctor Moreno, que le ganó la marca a Stiven Vega.



El empate no cambió la idea de Millonarios, que volvió a tener una opción con Paredes, con un remate cruzado que pegó en un rival. De ese tiro de esquina, cobrado por Beckham Castro, llegó la ventaja parcial de Millos, en un balón teñido de rojo por el polvo de los extintores de la barra, al que Jorge Arias le metió la cabeza para anotar el 1-2. El lateral izquierdo, por su pasado en el DIM, no lo celebró.



Otra falta en el borde del área le dio al Medellín la posiblidad del 2-2, a los 24 de la segunda etapa. Mientras todos esperaban un remate fuerte de Andrés Cadavid, Edwuin Cetré sorprendió al pegarle con curva y meterla por el palo que debía cubrir Montero, comprometido en el gol.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vs. Millonarios Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO



Gamero apenas vino a refrescar el equipo seis minutos después del tanto de Cetré. Se fueron Paredes y Leo Castro y entraron Édgar Guerra y Fernando Uribe.



Tras el empate, el partido cayó en roces y hubo muy pocas llegadas. Medellín se metió en campo de Millonarios y los visitantes le apostaron a jugar en largo y buscar un contragolpe. Y para completar, el portero Andrés Mosquera, del local, se lesionó y duró un buen rato atajando así. Millos nunca lo probó... Vino a atacar en la reposición, cuando ya había entrado Luis Vásquez.



Millonarios comienza con un empate que pudo ser victoria y Medellín, que sigue cometiendo los errores que lo pusieron a sufrir en la campaña, tuvo que resignarse.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes