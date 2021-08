Millos busca soluciones contra el peligroso Medellín

Después de un buen comienzo, Millonarios recibió dos duros golpes en menos de dos semanas. El primero, la derrota en el clásico contra Santa Fe, y el segundo, la eliminación de la Copa Colombia a manos de Alianza Petrolera, con el agravante, en este último caso, de que en el partido de ida terminaron jugando 11 contra 9; y el de vuelta, 11 contra 10.

El juego contra Santa Fe y el de vuelta contra Alianza Petrolera tuvieron desarrollos muy parecidos: Millos sufrió en cantidades alarmantes para generar opciones y rematar al arco y apeló a la misma fórmula: levantar centros en busca de una cabeza salvadora. Y en ambos casos, los goles recibidos fueron por errores groseros de la defensa.



Así las cosas, a Millos, aparte de la quinta eliminación de la era Alberto Gamero (Liga 2020, Copa Sudamericana 2020, Copa Colombia 2020 y 2021 y liguilla de eliminados), se le comienza a cuestionar la falta de fórmulas de ataque. Y este sábado tendrá al frente otro equipo de esos que no dejan espacios, el Independiente Medellín de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Ese partido será a las 8 p. m., con señal de Win Sports +.



Los problemas ofensivos de Millonarios tienen dos puntos de quiebre. El primero, la transferencia, justo antes de comenzar la Liga, de Cristian Arango, quien se fue a Los Ángeles FC, de la MLS. Gamero apeló a Hárrison Mojica para cubrir su ausencia.



El segundo fue la pérdida, por una lesión, de Émerson Rodríguez, quien salió del partido contra el Deportes Quindío con una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La incapacidad inicial es de dos meses. Este sábado se cumple el primero.



Los directivos decidieron no reemplazar a Arango. La única contratación azul para el segundo semestre fue un volante de recuperación, Daniel Giraldo. De resto, a Gamero le toca jugar con lo que le quedó, pues, además, Juan Camilo Salazar, que era suplente en el primer semestre, fue cedido a Águilas Doradas.



Tras la eliminación en la Copa, Gamero dijo que está tratando de encontrar soluciones. “Estamos buscando alternativas con Édgar Guerra y Jorge Rengifo, y miraremos hasta que llegue (Émerson) Rodríguez. Pensar en lo que no tenemos es difícil. Me parece que hay partidos que me han mostrado cosas importantes. Estamos buscando alternativas en esa posición”, declaró Gamero.



Pero, además, el entrenador también sufrió otra baja dentro de su esquema ofensivo. La idea inicial era sacar a los laterales al ataque, con Andrés Román por la derecha, que reapareció con buena forma, y Elvis Perlaza por la izquierda, con la intención de ponerlo con perfil cambiado para que juegue por adentro. Perlaza está suspendido y su suplente, Ómar Bertel, tiene un esguince de tobillo.



Así las cosas, Gamero deberá apelar, al menos por unas semanas, a un jugador que era un descarte hace 15 días, Felipe Banguero, quien fue inscrito a última hora luego de que no pudieran transferirlo a otro club. Ahora pinta para ser titular. Millonarios termina jugando con lo que le queda.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc