En la práctica, el campeonato colombiano vuelve a comenzar de cero este sábado. Y Millonarios, que volvió a tener una buena fase todos contra todos, sale nuevamente en busca de un objetivo esquivo desde diciembre de 2017, una nueva estrella. El reto de ocho partidos, seis del cuadrangular semifinal y dos de una hipotética final, comienza en el estadio Atanasio Girardot, contra Independiente Medellín (8 p. m., con señal de Win Sports +).

Hay una obligación. La historia de Millonarios le exige a Alberto Gamero, su técnico, un título de Liga, después de tres años y medio de trabajo. Ya logró uno de Copa. Y el samario lo sabe: tiene, como los hinchas, el corazón en la mano.

“Desde que llegué a Millonarios tengo la responsabilidad de salir campeón. No voy a ocultar los torneos anteriores: ya estuvimos en una final con Tolima y la perdimos, el año pasado estuvimos a un punto”, le dijo Gamero al VBar Caracol.

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



“Yo le apuesto a un título. Todos lo hacen, pero Millonarios siempre tiene que estar peleando torneos, jugando torneos internacionales, teniendo jugadores en la Selección y promocionando jugadores para venta”, agregó.

Gamero, de nuevo, tiene que lidiar con muchas bajas

Todas esas obligaciones, salvo el título de Liga, ya las cumplió Gamero. Incluso, algunas de ellas se vuelven un reto adicional. Cada tanto, el técnico ha tenido que reinventar su equipo para tratar de cumplir los objetivos. Ha perdido jugadores en momentos clave de las campañas, por convocatorias a selecciones. Y esta vez le pasó de nuevo: Óscar Cortés, la nueva joya de las divisiones menores, estará mañana en el debut de Colombia en el Mundial Sub-20, contra Israel.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Cortés Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

La participación en la Copa Libertadores, primero, y luego en la Sudamericana ha hecho que Gamero tenga que gestionar la nómina para tratar de responder en todos los frentes. Junto con su rival de este sábado, Medellín, son los equipos colombianos que más partidos oficiales han disputado este año: 27 (en el caso de Millos, dos de Libertadores, tres de Sudamericana y 20 de Liga). Y atravesados en el cuadrangular va a tener dos juegos internacionales: el martes, contra Peñarol en El Campín, y el 6 de junio, de visitante, contra América Mineiro.



Ese esfuerzo va haciendo mella en la nómina y para el arranque de cuadrangulares, Millonarios no tiene tres jugadores importantes, dos titulares (Daniel Cataño y Larry Vásquez) y uno, suplente, pero con muchos minutos (Juan Carlos Pereira). Además, su goleador, Leonardo Castro, autor de nueve goles, viajó a Medellín, pero tocado físicamente.



Gamero, sin embargo, no descuida ninguno de los dos frentes. En la Sudamericana tiene buenas opciones de avanzar. “Nosotros no podemos decir que nos enfocamos en un torneo. Hay que jugarlos los dos, estaba previsto que esto iba a pasar”, explicó Gamero. “No hay que descuidar nada, armamos un plantel para pelearlo. Estamos revisando cargas de jugadores”, agregó.



Millonarios ha tenido que cambiar cosas de su juego por todas esas circunstancias. Sin Cortés, ya no tiene tanta fortaleza por las bandas, que ya había bajado con la marcha de Daniel Ruiz y Carlos Gómez a comienzo de año. Entonces, ha perdido en posesión y toque, pero ha ganado, y mucho, en efectividad (ver gráfico).

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios es de los equipos que menos remata, pero es el más efectivo de la Liga. Foto: Infografía EL TIEMPO

La baja, al menos de entrada, de Cataño para el cuadrangular pone a Gamero a pensar. Pero sin él, también ha sacado resultados: cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota. La obligación es otra: que todo lo bueno que se ha hecho se refleje, por fin, en un título.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes