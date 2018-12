Batalla final por la Liga: ¿Le alcanza la ventaja a Junior?

La diferencia que Junior le sacó a Medellín hace ocho días, en Barranquilla, parece difícil de remontar. El 4-1 tiene soñando a los tiburones con su octava estrella. De hecho, nunca un equipo que haya ganado por tres goles o más de diferencia en el primer partido de la final de la Liga perdió el título. Y a eso se aferra este domingo el equipo de Julio Comesaña, a partir de las 4:30 de la tarde, para soñar con su octava estrella en la Liga.

La tendencia se mantiene al ampliar la búsqueda a las demás fases de eliminación directa y a la Copa Colombia, desde que se comenzó a disputar en su actual formato, en 2008. Ningún equipo remontó tres goles en contra. Pero sí hubo dos que igualaron la serie y luego ganaron en el desempate desde el punto penalti.

En la Liga, el único equipo que lo hizo fue Junior, que perdió el primer partido de la semifinal de la Liga 2011-II con Millonarios (3-0). El equipo igualó la serie en su estadio, el Roberto Meléndez: se impuso por el mismo marcador y luego se impuso en los cobros desde el punto blanco. El técnico de ese equipo era José ‘Cheché’ Hernández.



“Lo fundamental esa vez fue el impulso que encontramos de parte de la gente de Barranquilla. Cuando llegamos de Bogotá el apoyo fue inmenso, la gente creía que se podía remontar. La reina del Carnaval, que era Andrea Jaramillo Char, fue al hotel, habló con los jugadores, almorzó con nosotros. Ahora veo que con Medellín está pasando lo mismo, metieron muchos hinchas el jueves al entrenamiento. Eso no quiere decir que ya vayan a remontar la serie, pero sí es importante sentirse respaldado”, recordó ‘Cheché’.

Lo psicológico fue clave para que Junior pudiera avanzar. Incluso hay una anécdota que resultó ser importantísima para lo que vino después. Tanto ‘Cheché’ como el entonces técnico de Millonarios, el venezolano Ríchard Páez, fueron citados por la Comisión Disciplinaria luego del partido de ida. Las reuniones de ese comité suelen ser tarde y las puertas de la Dimayor están cerradas para el público. Páez llegó cuando ya habían cerrado y Hernández le pidió al portero que lo dejara entrar. “Profe, nos ganaron muy bien, no tenemos cómo remontar eso, lo felicito”, le dijo ‘Cheché’, quien después confesó que eso, seguramente, relajó a Millonarios.



“Unas semanas antes, Millonarios nos había eliminado de la Copa: perdimos 4-1 en Bogotá y en Barranquilla salimos 0-0. A diferencia del otro partido, cuando terminó la semifinal en El Campín, nos miramos en el camerino y dijimos de una que íbamos a intentarlo. No que íbamos a remontarlo, sino que lo íbamos a intentar”, recordó el entonces DT del Junior. El impulso alcanzó para ganar la que, hasta hoy, es la última estrella rojiblanca.

El otro antecedente

En los octavos de final de la Copa Colombia de 2012, Tolima perdió 4-1 el partido de ida frente a Itagüí. En el juego de vuelta se repitió el marcador, pero a favor del vinotinto y oro, que se impuso en el desempate. El técnico del Tolima era Jorge Luis Bernal, curiosamente, el actual entrenador de Águilas.

“Lo más importante en ese momento es no armar una situación crítica gigante, sino darnos a entender que es un partido más. Si se lograba la remontada, extraordinario. Y si no, pues mirábamos por qué no se cumplió el objetivo”, señaló Bernal. “A ese partido, Leonel Álvarez, que era el técnico de Águilas, llevó a toda la titular. Nosotros pusimos un equipo alterno e igual pudimos avanzar”, agregó.



Bernal cree que lo más importante en una circunstancia como la que va a afrontar este domingo Medellín es no perder la paciencia ni el equilibrio. “Si uno sale desbordado a atacar, va a encontrar más dolores de cabeza, pero habrá que ser más valiente, tener menos miedo para ir al frente de ataque, pero sin regalarse”, explicó.

Otro técnico con experiencia en finales, Luis Fernando Suárez, campeón con Nacional en 1999 y hoy DT de Equidad, cree que lo anímico va a pesar mucho en el partido, tanto para el Medellín, por la diferencia en contra, como para Junior, que viene de perder la Copa Suramericana frente al Atlético Paranaense. “En este partido está más por encima lo anímico y lo táctico que lo técnico, sabiendo que a Junior un gol en contra lo podría llenar de nervios y el cansancio lo puede afectar. La parte anímica, si no se maneja, te puede hacer perder muchas situaciones. En el caso del Medellín, debe mirar cómo aprovechar ese ambiente de fiesta para contagiarse y contagiar a los hinchas”, dijo Suárez.

El reloj será otro factor clave. “Los primeros 15, 20 minutos casi siempre son la cuota inicial de una remontada, pero en el fútbol todo es de paciencia, como en la vida. Medellín se la puede jugar, a sabiendas de que tiene al frente un gran equipo, pero no podría quedarse sin motivación, sin sueños, sin ser atrevido para pasar al ataque”, expresó Bernal.



‘Cheché’ ya fue campeón con Junior y cree que la diferencia que sacó es suficiente para ganar el título. “Conociendo la interna del Junior, pienso que no deja escapar el título. Puede tener los 120 minutos, el tiempo extra, el viaje agregado, el dolor de la derrota, pero el título no lo deja ir, sin menospreciar al Medellín y lo que pueda hacer para remontar”, opinó.



















José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes de EL TIEMPO

En twitter: @josasc