Siguen las polémicas arbitrales en la Liga: discutidas jugadas en DIM vs. Cali, video

Medellín y Deportivo Cali se enfrentaron este lunes en el estadio Atanasio Girardot, en un partido con un polémico trabajo arbitral del central Luis Gabriel Matorel, de Bolívar.

El DIM ganó 1-0, con anotación de Brayan León Muñiz en el minuto 14, pero en la jugada previa, hubo un codazo de Leyser Chaverra a un rival cuando el Cali estaba avanzando hacia el arco de Éder Chaux.

Matorel no sancionó la infracción y del saque de Chaux salió el contragolpe con el que el Medellín consiguió el tanto de la ventaja, que resultó definitiva.

🗣️ Opinión: Si bien el VAR (Kéiner Jiménez) no puede retroceder hasta ese momento para anular el gol, si puede hacerlo para advertir castigos disciplinarios, en este caso una posible tarjeta roja de Leyser Chaverra por juego brusco y grave #LigaBetPlay https://t.co/UWKxfskVTx — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 6, 2024

La controvertida expulsión de Brayan León Muñiz

La segunda jugada polémica fue la expulsión de León Muñiz, a los 41 de la primera etapa: el atacante del visitante fue expulsado por doble amonestación, por un supuesto manotazo al zaguero Francisco Meza.



Las imágenes de televisión no dejan en claro si León Muñiz tocó a Meza, pero la decisión quedó en firme. Cabe recordar que el VAR no puede intervenir cuando la medida disciplinaria se toma por doble amonestación, a no ser que considere que la jugada sea para roja directa.

🔵🔴🔥🟢¡En la misma jugada Medellín tuvo el segundo gol y fue expulsado Brayan León! ¡El ‘Poderoso’ ahora juega con 10 hombres!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/bH00uTaeJV — Win Sports (@WinSportsTV) February 6, 2024



En lo que sí intervino el VAR fue en una jugada en la que el central Matorel sancionó penalti a favor del Deportivo Cali por una supuesta infracción de Leyser Chaverra a Juan José Córdoba.



Los encargados del videoarbitraje, Keiner Jiménez y Liz Mair Suárez, llamaron al juez a revisar la acción y este se echó para atrás, en medio de las protestas de los jugadores visitantes.

Ufffff, jugada muy gris, difícil, complicada. Si bien el defensa del DIM trata de retirar la pierna, cuando el #17 del Cali va a pasar tropieza su rodilla contra la del rival que quiera o no lo está obstruyendo. Para mí el VAR no debió llamar. Respeto opiniones #LigaBetPlay pic.twitter.com/o0uKuzWpVa — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 6, 2024



La victoria de este lunes mete al Medellín entre los ocho primeros de la Liga, con seis puntos, en el octavo lugar, y saca del grupo de clasificados a Millonarios, mientras Cali queda en el puesto 10, con cinco unidades.



