Medellín no levanta cabeza en la Liga: enfrenta a un duro Bucaramanga 

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado al Atlético Bucaramanga por la fecha 15 de la Liga I-2019. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8:00 p.m. Las derrotas en Bogotá y Pasto, sumado al empate con Once Caldas de local, condicionaron al equipo que, si quieren seguir vivos en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, deberán imponerse a unos ‘búcaros’ que vienen en ascenso.

Varias bajas tendrá el equipo dirigido por Ricardo Calle para este partido; por lesión, Leonardo Castro y Dairon Mosquera no estarán disponibles, sumado a las ausencias por suspensión de Elvis Perlaza y Jesús David Murillo. Frente a esto, el técnico encargado del DIM deberá jugársela con variantes que le permita ser un equipo agresivo y ganador.



Por Perlaza estará Jonathan Marulanda, el ex Leones regresa tras un largo tiempo sin acción debido al gran nivel del lateral derecho. “Venía trabajando muy bien, se de las condiciones que tiene mi compañero y espero mostrar las mías”, indicó Marulanda.



Por su parte, volvió Bryan Castrillón del microciclo con la Selección Colombia Sub 20 y se espera que sea uno de los titulares. Por Murillo, estará Guillermo Tegüé, tras varios partidos como suplente, se espera el debut de este jugador. “Debemos mostrar nuestro juego, hay que tener tranquilidad, pero buscar el resultado. Espero en poder hacer las cosas bien y buscar el gol que permita ayudar al grupo”, precisó Castrillón.



Sebastián Macías será el lateral por izquierda, además, Nicolás Palacios y Larry Angulo posiblemente sea la dupla de contención ‘poderosa’, más adelante, en la creación estará Andrés Ricaurte y junto con Germán Cano, Cristian Echavarría sea de la partida por segunda vez este semestre.



“Debemos tener mucha intensidad, que marquemos lo más pronto posible y guardemos el cero en nuestro arco. Esta semana hemos trabajado mucho en la recuperación y en la generación de juego. Estamos preparados para hacer este trabajo”, remarcó Angulo.



El asistente Leny Maturana destacó la buena energía que debe tener los hinchas con el equipo en el Atanasio, “hemos trabajado en el orden y los movimientos para llenar los espacios cuando se pierde la pelota. Tenemos el respaldo de la institución, debemos salir a ganar, vamos paso a paso, nosotros debemos trabajar bien. Todos los partidos que nos quedan son finales, el hincha tiene que tener fe y que se acompañe con la buena energía, porque ese apoyo sirve”.



En cuanto al historial, se han jugado 199 partidos de los cuales Medellín ha ganado 75 frente a 62 de los ‘leopardos’, 62 empates completan la estadística. En goles marcados, 303 han sido ‘poderosos’ contra 242 de los santandereanos.

Bucaramanga sueña con meterse a los ocho

Atlético Bucaramanga visita a Deportivo Independiente Medellín, en compromiso por la fecha 15 de la liga I–2019. El equipo de Bucaramanga buscará sumar, en su carrera por ingresar al grupo de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano.



Las sesiones de entrenamiento durante la semana hicieron énfasis en buscar un equipo con seguridad defensiva, tenencia de balón en el medio campo y efectividad en el frente de ataque.

“Es un nuevo reto, enfrentar a Medellín es una bonita oportunidad para seguir en ascenso en la producción futbolística. Ahora, de visitante tenemos que ser un equipo sólido en defensa, que luche, gane y dispute los duelos hombre contra hombre y podamos ser claros en el último cuarto de cancha”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Carlos Giraldo.



La principal novedad en la formación será el regreso del lateral derecho Harold Gómez, quien cumplió fecha de sanción y será alternativa en la propuesta ofensiva que tenga el equipo por el costado diestro.



“Hemos planificado un partido basado en la tenencia de balón y transiciones rápidas entre defensa y ataque. Medellín es un rival fuerte por los costados y tenemos que estar muy atentos a la marca en los extremos. La idea es conseguir un resultado positivo, esperando por supuesto los tres puntos que necesitamos”, afirmó el asistente técnico leopardo Víctor Hugo González.



La formación titular tendrá un par de novedades, al parecer el regreso de Harold Gómez y la presencia de Camilo Mancilla en el cuarteto defensivo, pues el equipo leopardo no contará con el zaguero Henry Pernía y el delantero Sergio Romero quienes se encuentran en recuperación por lesión.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González, Jonathan Marulanda, Guillermo Tegüé, Héctor Urrego, Sebastián Macías; Larry Angulo, Palacios, Bryan Castrillón, Cristian Echavarría, Germán Cano.

D.T.: Ricardo Calle.



Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Rafael Robayo, Maximiliano Núñez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero.

D.T.: Carlos Giraldo.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)



T.V.: WIN Sports







JUAN CAMILO ÁLVAREZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Medellín



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.