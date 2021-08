Medellín por fin pudo ganar e hizo ver muy mal al América

Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 al América de Cali, en la quinta fecha de la Liga II-2021, el conjunto antioqueño fue inteligente y a pesar de quedar con un hombre menos los últimos 20 minutos por la expulsión de Adrián Arregui.

Con goles de Diber Cambindo y Arregui, el Poderoso pudo festejar por primera vez en el campeonato luego de cuatro empates.



En el minuto 11, Jeison Lucumí tuvo la primera aproximación clara en el partido, tras una incursión por el sector derecho, pero su remate cruzado pasó cerca del arco local. América controlaba el juego, mientras que Medellín aguantaba e intentaba salir por bandas.



A los 23, Diber Cambindo abrió el marcador con un disparo cruzado con pierna derecha, el ex América anotó su segundo gol con la camiseta del Medellín y el primero en la Liga. El atacante ingresó por el sector izquierdo y con la potencia de su remate, la pelota fue inatajable para el arquero Diego Novoa.



Tras el gol, América salió a buscar el empate, pero no encontraba la fluidez necesaria para llegar al área rival. Al minuto 29, un remate de Kevin Andrade fue rechazado por la zaga poderosa. La lluvia y el planteamiento ordenado del técnico Hernán Darío Gómez hizo que Medellín estuviera llevando tranquilamente el trámite del compromiso.



Sobre el minuto 40, Medellín tuvo cerca el segundo gol tras un centro desde izquierda de Edwar López y en el área chica, Agustín Vuletich con golpe de cabeza tuvo para marcar, pero atento estaba el arquero Novoa.



Sobre el final del primer tiempo, Lucumí remató de media distancia pero la pelota se fue desviada, Medellín tuvo una más a través de Edwar López, pero el jugador se enredó cuando estaba haciendo el contraataque con el que se fueron al entretiempo.



En la etapa complementaria, América realizó dos cambios; salieron Luis Paz y Héctor Quiñones e ingresaron Pablo Ortiz y Mauricio Gómez, en el DIM ingresó el panameño Miguel Camargo en lugar de Juan Pablo Gallego que fue amonestado sobre el final del primer tiempo.



A los 10 minutos, Juan Carlos Osorio decidió hacer dos cambios más en el América, salieron Jeison Lucumí y Adrián Ramos para que ingresaran Joao Rodríguez y Gustavo Torres. El conjunto visitante era intenso en ataque, aunque le faltaba desequilibrio. Medellín se mantenía ordenado, pero le faltaba precisión a la hora de entregar la pelota.



Al minuto 21, Adrián Arregui aumentó el marcador tras un cobro de tiro de esquina desde el sector izquierdo, el argentino marcó su primer gol en la Liga, en su segunda etapa con el DIM. Cinco minutos después, el argentino se fue expulsado por doble amonestación.



Tras la salida del argentino, 'Bolillo' decidió ingresar a Juan Carlos Díaz, sacrificando ataque con Diber Cambindo, quien se fue ovacionado por los espectadores que acudieron al Atanasio. Por el lado americano, Osorio agotó su último cambio, ingresando el chileño Rodrigo Ureña en lugar de Carlos Sierra.



El juego se tornó pesado y concentrado en el centro de la cancha, mientras que Medellín le daba trámite al juego, América se desesperaba por no fluir su ataque. Un par de remates de media distancia desviados fue lo que generó el conjunto vallecaucano.



Sobre el minuto 42, ingresó Leonardo Castro en el DIM en lugar de Agustín Vuletich. Mientras se daba el cambio, un encontrón verbal entre Juan Carlos Osorio y Andrés Cadavid paró un par de minutos el juego. Con la reanudación, Castro tuvo el tercero, con un remate cruzado desde el sector derecho que se fue desviado.



Al final, Medellín encontró un triunfo que necesitaba, para la alegría de sus hinchas, el equipo fue sólido en defensa y contundente. En el lado de América, fue superado tácticamente y físicamente y pese a los cambios, no lograron acercarse en el marcador.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita a Millonarios, mientras que América recibe en el Pascual a Patriotas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8