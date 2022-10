Independiente Medellín derrotó este viernes 3-1 a Alianza Petrolera, se metió a los ocho mejores del segundo torneo del año y es tercero en la tabla de posiciones con 25 puntos.

Ambos equipos salieron en busca del arco contrario, Alianza Petrolera se aproximó al minuto de juego a través de Harrinson Mojica, pero su remate se fue desviado.



Respondió Medellín con una jugada colectiva que pasó cerca del arco custodiado por Jaime Mora.



Al minuto 7, el local abrió el marcador a través de Felipe Pardo, el atacante aprovechó un pase de Luciano Pons, el ex Cali, Pachuca, entre otros, hizo una incursión por el sector derecho y con precisión, el dueño de la camiseta número 17 cruzó la pelota con su pierna izquierda, mandando la esférica al fondo de la red. Pardo anotó su primer gol este semestre con el equipo poderoso.

Muy contundente



La ventaja no duraría mucho para el equipo local. Al minuto 14, Brayan Gil con un potente remate de media distancia dejó sin reacción al arquero Andrés Mosquera. Alianza Petrolera empataba.



Al minuto 35 y tras un tiro de esquina, Andrés Cadavid aprovechó la pelota que caía sobre el primer palo y con golpe de cabeza, volvió a poner en ventaja al equipo rojo de Antioquia.



Para la segunda parte, Medellín salió a buscar alargar el resultado. Al minuto 16, una jugada de ataque para el DIM, Luciano Pons no pudo cabecear porque le halaron la camiseta, tras dos minutos de análisis del VAR, el árbitro Nolberto Ararat no dudó en sancionar el penal. Cobró Diber Cambindo y marcó el tercero de la noche.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrentará al Atlético Nacional en una nueva edición del clásico antioqueño. Mientras que Alianza Petrolera recibe en Barrancabermeja a Independiente Santa Fe.

Tabla de posiciones

1. Millonarios 28 pts

2. Pasto 26

3. Medellín 25

4. Unión Magdalena 24

5. Aguilad Doradas 23

6. Nacional 23

7. América 22

8. Pereira 22

9. Once Caldas 22

10. Santa Fe 22

11. La Equidad 19

12. Junior 18

13. Bucaramanga 18

14. Envigado 16

15. Tolima 13

16. Alianza Petrolera 13

17. Jaguares 11

18. Patriotas 10

19. Cortuluá 9

20. Cali 8







Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín