Águilas Doradas vive un sueño del que no quieren despertar: están haciendo su mejor temporada desde que ascendió a la primera división. Con puntaje ideal, 9 de 9, mandan en el cuadrangular B de la Liga y están a una victoria de clasificar por primera vez a una final.

Es por eso que los de Rionegro no se relajan y con varios días de preparación estaban listos para enfrentar hoy a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot (8:35 p. m. Win +).

Águilas sueñan

El jugador Robinson Flores está expectante por este encuentro y confía en aportarle al equipo para obtener el resultado necesario. “Ha sido una semana larga, hemos trabajado bien, duro, ajustando piezas y sumando herramientas para afrontar el próximo partido”, dijo.



En cuanto al encuentro, el extremo izquierdo indicó que “vivimos este partido como si fuera otra final, jugamos con ellos en casa sabemos algunas falencias de ellos, pero es un partido nuevo, hay que atacar las debilidades que ellos tienen”.

Medellín, al todo o nada

A todo o nada, el Deportivo Independiente Medellín deberá ganar en las tres fechas restantes en los cuadrangulares si quiere ser finalista. David González, técnico poderoso sabe lo que se está jugando y este martes contra Águilas Doradas será un encuentro sin margen de error.



“Desde la parte táctica, cambia en la manera de lo que nos pueda ofrecer Luciano (Pons), desde lo colectivo para llegar al arco contrario, después, nosotros debemos tener la mentalidad de ir a buscar el resultado, reducirle los espacios al rival y tener un mayor control de la pelota. Después, es utilizar la misma idea de juego que nos trajo hasta acá y no podemos abandonarla”.

Recordando el encuentro anterior, González dijo que “Águilas no nos hizo ver mal, el planteamiento fue acorde a lo que se hizo. El rival tuvo más la pelota, pero no nos inquietaba. Si nosotros reducíamos espacios, ellos no encontraban para crear situaciones de gol", dijo.



