Volvió el público, pero no el triunfo: DIM no pudo con Águilas Doradas

Independiente Medellín se estrenó ante su público este viernes en la Liga 2021-II, pero no pudo pasar del empate 1-1 contra Águilas Doradas, que celebró su aniversario número 13 con un empate como visitante en el estadio Atanasio Girardot.

El local comenzó ganando con gol de Agustín Vuletich, pero los dorados quienes estaban de cumpleaños igualaron la contienda por parte del defensor Sebastián Rodríguez.



Los primeros cinco minutos fueron con dominio en el conjunto local, quien jugaba en bloque, buscando el arco contrario. Águilas esperaba en su área y salía en transición de defensa a ataque. Medellín intentaba llegar por banda a través de Vladimir Hernández quien desbordaba por su sector y buscaba en centro al argentino Agustín Vuletich, quien no lograba acomodarse en el corazón del área por el buen trabajo de la zaga visitante.



A los 13 minutos se aproximó Águilas Doradas por intermedio de Fredy Salazar con un remate de media distancia que controló el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. A medida que avanzaban los minutos, el partido se tornó dinámico con llegadas de ida y vuelta, la pelota quieta no era la mejor aliada de los equipos en contienda.



En el minuto 30, una descolgada por el sector derecho derivó en un centro a media altura al corazón del área para que Agustín Vuletich rematara a puerta, pero el argentino remató con dificultad y la pelota pasó por centímetros del arco custodiado por Juan David Valencia.



La pelota era controlada por el local, quien intentaba acercarse al arco contrario en juego por banda, donde Edwar López y Vladimir Hernández cambiaban constantemente de izquierda a derecha. Águilas caía en el desespero y recurría a las faltas para frenar el ímpetu del DIM.



Sobre el minuto 38, tras eludir dos jugadores, Adrián Arregui de media distancia exigió a Juan David Valencia quien sacó un remate cruzado a la esquina superior derecha en la portería norte del Atanasio. El primer tiempo concluyó con una lluvia intensa y ambos equipos intentando con su estilo, buscando la manera de romper el empate.



En la etapa complementaria, en el DIM ingresó Juan Pablo Gallego en lugar de Edwar López, mientras que en Águilas Doradas entró Juan Camilo Salazar en lugar de Juan Pablo Otálvaro.



Al minuto 5, un centro desde el sector izquierdo de Vladimir Hernández le quedó la pelota en el área chica, cerca al segundo palo a Agustín Vuletich, quien en una jugada acrobática y con su pierna derecha empujo la pelota al fondo de la red, pasando al frente el conjunto rojo de Antioquia en el inicio del campeonato del segundo semestre.



Tras el gol, Águilas Doradas salía a buscar el arco contrario mediante transiciones largas y remates de media distancia. Al minuto 18, el equipo visitante realizó su segundo cambio, ingresando Jonathan Agudelo en lugar de Jesús Rivas.



Sobre el minuto 24, un centro de costado de Christian Marrugo le quedó al defensa Sebastián Rodríguez quien con golpe de cabeza logró el empate para el conjunto del oriente antioqueño. En la zaga poderosa se quedaron esperando otro rumbo del esférico y aprovechó su rival para concretar en el área rival.



Al minuto 28 Medellín efectuó su segunda variante, ingresando el delantero Diber Cambindo en lugar de Sebastián Hernández. La intensa lluvia que caía en el estadio hacía que los aficionados que acudieron al partido, no pudieran respetar la distancia social.



A 10 minutos del final, Medellín sacó a su goleador Agustín Vuletich para darle paso a Jaen Pineda, mientras que en Águilas efectuaron dos cambios más, ingresando Jhonier Blanco y Alejandro Artunduaga en lugar de César Arias y Fredy Salazar respectivamente.



La dificultad del clima bajaba el ritmo de juego al partido. Al minuto 40, Jonathan Agudelo tuvo el segundo gol para Águilas, pero el remate lo logró contener el arquero Marmolejo. Una más tuvo el visitante dos minutos después por un tiro libre cerca al área cobrado por Marrugo, pero la pelota pasó encima del arco poderoso.



Al final, fue un empate que reflejaron un nivel muy parejo de ambos equipos, Medellín generando un poco más, pero Águilas fue inteligente y se llevó un punto valioso como visitante.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita en el estadio Palmaseca al Deportivo Cali, mientras que Águilas Doradas recibe en Rionegro al América de Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8