Tolima clasificó, pero dejó dudas y perdió la cabeza de grupo

Una vez más Deportes Tolima dejó escapar puntos de su estadio. El cuadro Pijao cayó 0-1 con Medellín en un flojo partido en cuanto al rendimiento de los locales. El goleador de la Liga Germán Cano marcó el único gol del compromiso.

Medellín llegaba a Ibagué buscando un milagro, pero no tenía la actitud y la claridad para imponer condiciones. Deportes Tolima era cauto y esperaba la propuesta del rival, lo que hacía flojo el ritmo del partido en los primeros minutos.



El dueño de casa era más agresivo cuando tomaba el balón, rotaba la posición de los volantes de armado y soltaba a Rafael Carrascal como generador de juego, aunque el Rojo mostraba los dientes y tenía como desequilibrar.



Y en esa ruta Medellín, que tiene un arma letal y está refrendada por 21 goles en 20 jornadas de Liga, abrió el marcador a los 26 minutos a través de Germán Cano, que aprovechó un pase a espalda de los centrales de Tolima y definió al lado contrario donde estaba ubicado Álvaro Montero.



Ese gol levantó el entusiasmo y la moral en los jugadores del "poderoso" que mejoraron en funcionamiento y presencia en el área tolimense. Los de Ricardo Calle por el momento hacían la tarea y esperaban el favor en otros estadios.



Al final del primer tiempo se iban al descanso con la victoria parcial del conjunto antioqueño, Tolima terminó acosando la portería de David González pero no era preciso y continuaba en deuda como local.



Medellín controló el ímpetu de Tolima

Para el segundo periodo, Alberto Gamero retocó la formación del Tolima en la fase ofensiva, varió en esquema y apostó por el ataque, tras el ingreso de Jáminton Campaz, Maicol Balanta y Diego Valdés, hombres frescos y con ganas de mostrarse pensado en lo que viene para Liga y Copa.



Y lo planteado por Gamero daba frutos a cuentagotas. Campaz le daba dinámica y juego colectivo a la función ofensiva del Tolima, que buscaba recuperar el segundo lugar en la tabla.



El ritmo del partido en el segundo tiempo era más ágil y de ida y vuelta en procura de los arcos, por momentos Medellín hacia densidad en el último cuarto de cancha y estorbaba el accionar de los hombres de ataque del Tolima.



Después del minuto 25, el Vinotinto y Oro se volcó sobre la portería de David González, atacando por los costados y presionando la salida del rival para buscar el error de los defensores rojos y como mínimo empatar el marcador.



Desde la fecha 13 Deportes Tolima no gana como local, cada partido ha sido un sube y baja en rendimiento, está tarde al cierre del todos contra todos dejó dudas para los cuadrangulares, con oficio y un buen trabajo colectivo el Medellín se llevó los tres puntos del Manuel Murillo Toro.



Síntesis

Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Juan Guillermo Arboleda(6), Jhony Mostasilla (6), Juan Pablo Vargas (6), Danobis Banguero (6); Rafael Carrascal (6), Carlos Robles (7), Larry Vásquez (7), Luis González(6), Alex Castro (7), Marco Pérez (5).

D.T.: Alberto Gamero



Independiente Medellín: David González (7 ); Jonathan Marulanda (6), Jesús Murillo (6), Guillermo Tegüé (7), Dairon Mosquera (7); Diego Arias (5), Yesid Díaz (6), Andrés Ricaurte (6), Edwin Mosquera (6); Diego Herazo (6), Germán Cano (8).

D.T.: Ricardo Calle.



Partido: Bueno.

Cambios en Tolima: Diego Valdés (6) por Marco Pérez (1 ST), Maicol Balanta (5) por Rafael Carrascal (1 ST), Jaminton Campaz (7) por Luis González (1 PT).

Cambios en Medellín: Nicolás Palacios (6) por Diego Arias (13 PT), Bryan Castrillón (6) por Diego Herazo (14 ST), Wiliam Parra por Edwin Yesid Díaz (44 ST).

Amonestados en Tolima: Álvaro Montero (35 PT), Marco Pérez (36 PT), Rafael Carrascal (40 PT),

Amonestados en Medellín: Nicolás Palacios (28 ST),

Expulsados: no hubo.

Goles de Tolima: no hubo

Goles de Medellín: Germán Cano (26 PT),

Figura: Germán Cano (8).

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 7. 000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Mário Herrera (6)



Guillermo González

Para EL TIEMPO