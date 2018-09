Medellín goleó a Patriotas 0-3 en Tunja

Patriotas salió goleado 0-3 ante Medellín en su propio reducto, en partido que abrió este viernes la programación de la fecha número 12 del Torneo Finalización.

Cuando se esperaba que el local tuviera la forma de inquietar y asumir el control de la pelota, el visitante fue cauto en los minutos iniciales y con el paso del tiempo se le vio seguro en el rectángulo de juego.

Demasiadas ventajas dieron Patriotas en la parte posterior, que fueron aprovechadas por Medellín, que supo explotar la falta de reacción de una zaga que fue improvisada en su conformación, sobre todo en los dos zagueros centrales, debido a los problemas de indisciplina de algunos jugadores que se presentaron esta semana.



Esa situación de no tener la sincronización en los movimientos de la zona posterior fue recurrente en la primera parte, lo que causó sobresalto e inseguridad en la línea posterior.



Un Medellín que fue práctico, que encontró a Andrés Ricaurte en el hombre de las ideas que buscó la profundidad y la velocidad de los atacantes Juan Caicedo y Germán cano, quienes tuvieron espacio y crearon varias aproximaciones.

Justo cuando el visitante se acomodaba en el gramado de La Independencia se presentó el gol de Juan Caicedo al minuto 11. Error en el movimiento de los volantes de primera línea que no aprietan a Ricaurte y este con toda la libertad sirvió un pase de profundidad para que Juan Caicedo aproveche la indecisión en la marca de Miller de Mosquera y anotó el 0-1.



La reacción de Patriotas no es la que se esperaba, ya que el juego se disputó en mitad del campo con un DIM que presionó en todos los sectores y dejó pocos espacios para que el rival maniobre.



La acción más cerca para conseguir el empate se dio a través de un cabezazo de Omar Pérez, que pegó en el vértice de la portería sur de González, luego de un centro desde la izquierda de Kelvin Osorio.

Un minuto después es Medellín se asoció en el medio y un balón que le quedó servido sobre sobre la media luna a Andrés Ricaurte, quien sacó una media vuelta que se fue desviada y cuando Cano y Caicedo buscaban atropellar.



Patriotas se arrimó de nuevo con un centro de Andrés Ávila, quien lo intentó con un zurdazo que exigió al portero David González, luego de un centro desde la derecha de Santiago Roa.



Cuando los protagonistas esperaban el pitido para la culminación de la primera parte se dio la acción en contra ataque en la que sacó ventaja Ricaurte sobre los zagueros y es el golero Otero quien lo derriba en el área y pena máxima que sancionó el central. Además, le mostraron amarilla y se salvó de la tarjeta roja.



Cobró el goleador Cano y puso el 0-2 con un remate a media altura sobre el poste izquierdo y Otero que salió despedido al otro y así culminó esta fase.



A los 3 ST Luis Bonilla, quien recién ingresó para la etapa de complemento, lanzó un centro al área que encontró a Pérez quien cabeceó hacia atrás y el balón por centímetros estuvo cerca de ir al fondo de la piola.



En los primeros veinte minutos, Patriotas se hizo a la pelota pero careció de profundidad y por instantes se le vio confuso, pues ya Pérez se quedó sin aire y debió dejar su puesto por su coterráneo Exequiel Benavidez.



La acción más clara de gol, se dio mediante una asociación entre Kelvin Osorio, Pérez y Diego Álvarez, que culminó con un zurdazo del volante Osorio que pegó en un defensor y se perdió el riesgo en la acción ofensiva.



El poderoso empezó a disponer de la pelota, a llevarla en corto y con orden en retaguardia y concentración supo controlar al rival que no encontró la manera de crear peligro real en el arco defendido por González.

Sobre los 30 ST, la escuadra del altiplano ‘fabricó’ la opción más clara de hacer el descuento, pero Diego Álvarez no fue preciso en la definición y permitió el lucimiento del meta González. Minutos después incursionó por derecha Exequiel Benavidez, quien recién llegó al campo, y asistió con un centro y Osorio que careció de potencia en el cabezazo.



Medellín se abroqueló por completo en defensa y con mucho orden y concentración logró quitarle la dinámica que buscó su contrincante. No obstante, el cuadro de la montaña aumentó la cuenta. Empujón en el área de Andrés Felipe Ávila sobre Bryan Castrillón y el central atento sancionó pena máxima.



De inmediato ejecutó Cano y puso el 3-0 para ponerle candado a la pizarra. El marcador demasiado largo para el elenco boyacense que se terminó por desmoronar y se vio irresoluto y sin argumentos para, por lo menos, lograr el tanto de la honrilla.

Síntesis

Patriotas 0 - Medellín 3



Patriotas: Alejandro Otero (5); Santiago Roa (4), (), Miller Mosquera (4), Azmahar Ariano (4), Nicolás Carreño (4); Julián Buitrago (5), Kelvin Osorio (6), Andrés Ávila (5), Federico Arbeláez (5), Ómar Pérez (6); y Diego Álvarez (4). D.T.: Diego Corredor.



Medellín: David González (7); Elvis Perlaza (6), Hernán Pertuz (6), Jesús Murillo (6), Elvis Mosquera (5); William Parra (6), Andrés Ricaurte (7), Brayan Castrillón (5), Larry Angulo (6); Juan Caicedo (6) y Germán Cano (7). D.T.: Octavio Zambrano.



Partido: regular.

Goles en Patriotas: no hubo.

Goles de Medellín: Juan Caicedo (11 PT), Germán Cano (45 PT y 18 ST, ambos de penalti).

Cambios en Patriotas: Luis Bonilla (5) por Nicolás Carreño (1 ST) y Exequiel Benavidez por Omar Pérez (27 ST).

Cambios en Medellín: Yulián Anchico por Bryan Castrillón (31 ST), Luis Luna por Juan Caicedo (35 ST) y Javier Calle por Larry Angulo (39 ST).

Amonestados en Patriotas: Azmahar Ariano (28 PT), Alejandro Otero (43 PT) y Miller Mosquera (17 ST).

Amonestados en Medellín: no hubo.

Figura: Germán Cano (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Edwin Trujillo (7).



Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo