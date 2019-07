En el último instante Medellín se llevó el triunfo de Techo

Deportivo Independiente Medellín venció 0-1 a La Equidad en el cierre de la segunda fecha de la Liga II-2019. El ‘poderoso’ tuvo un discreto primer tiempo, mejoró en el segundo, pero al final logró el triunfo en tiempo de descuento, a través de Adrián Arregui.

El primer tiempo comenzó con intensidad por parte del local, mientras que a Medellín le costó meterse en el partido. Sumado a que La Equidad era riguroso en el centro del terreno de juego. Por momentos el partido se notaba lento, pesado, cortado por ambos equipos, carente de la dinámica que había expuesto el ‘poderoso’ en la primera fecha.



La Equidad tuvo un par de llegadas en las que exigió la defensa visitante. Sin embargo, no avistaba una opción real de abrir el marcador.



Entre el minuto 35 hasta el final de la etapa inicial, Medellín controló la pelota y tuvo un par de llegadas que inquietaron la portería de Diego Novoa, la más clara de Germán Cano quien agarró un remate tras un desborde de Yesid Díaz por el sector izquierdo.



En la etapa complementaria, ambos equipos se animaron con remates de media distancia, mientras que se repartían el control de la pelota. Al minuto 5, un centro desde el sector derecho de Yesid Díaz para Germán Cano y el argentino no logró conectar, debajo del arco de Novoa.



Al minuto 37, Germán Cano llegó al área solo tras un pase filtrado de Andrés Ricaurte, el argentino remató con pierna derecha, pero Novoa hizo la atajada del partido. Un minuto más tarde, entraba al área Cano, pero Danilo Arboleda logró neutralizarlo.



En el tramo final del encuentro, Medellín aceleró, pero La Equidad se defendía muy bien. En el minuto 45, un tiro libre desde el sector derecho, cobró Andrés Ricaurte, soltó Diego Novoa y le quedó la pelota a Adrián Arregui para marcar con su pierna izquierda el gol de la victoria ‘poderosa’ para mantenerse en la parte alta de la tabla.



En la próxima fecha, La Equidad recibe en el estadio de Techo al Unión Magdalena. Por su parte, Independiente Medellín recibe en el Atanasio al Junior de Barranquilla.



Síntesis

​

La Equidad 0-1 Independiente Medellín



La Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (5), Danilo Arboleda (7), Jeider Riquett (6), Andrés Murillo (5); Armando Vargas (6), Stalin Motta (5), Pablo Lima (6), Brayner De Alba (6); Néider Barona (6), Ethan González (5).



Cambios: Diego Gómez (6) por Brayner De Alba (1 ST), Jesús González (5) por Néider Barona (17 ST), Pablo Sabbag (5) por Ethan González (25 ST).

D.T.: Humberto Sierra.



Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (5), Jesús Murillo (6), Andrés Cadavid (6), Jaime Giraldo (5); Adrián Arregui (8), Andrés Ricaurte (5), Yesid Díaz (6); Juan Manuel Cuesta (5), Mauricio Cortés (5), Germán Cano (6).



Cambios: Edwin Mosquera (6) por Juan Manuel Cuesta (11 ST), Héctor Urrego (5) por Elvis Perlaza (25 ST), Diego Arias (SC) por Yesid Díaz (36 ST).

D.T.: Alexis Mendoza.



Goles: Adrián Arregui (45+1 ST) en Independiente Medellín.



Amonestados: Armando Vargas (13 ST), Stalin Motta (45 ST) en La Equidad. Juan Manuel Cuesta (11 PT), Andrés Ricaurte (12 ST), Adrián Arregui (27 ST) en Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.

Figura: Adrián Arregui (8).

Árbitro: Jhon Alexander Ospina (5).

Partido: regular.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín