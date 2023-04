Pasan los partidos y Deportivo Cali agudiza su crisis. No encuentra ninguna mejoría, no consigue resultados. Es un Cali moribundo. Ahora perdió contra el Medellín, 3-0, en la fecha 13 de la Liga, y la hinchada ya no sabe qué pensar...

Medellín, que también llegaba al partido apurado, se dio un festín. Lastimó al equipo caleño sin compasión. Aprovechó que su rival no tiene gol.



Desde el inicio del juego Medellín fue quien mandó la parada sobre el terreno de juego e impuso condiciones para llevarse la victoria desde muy temprano.

Se sacudió el DIM; se hunde Cali

Desde los primeros minutos el DIM empezó a probar suerte con Diber Cambindo, quien por poco aprovecha un error defensivo del Cali, pero la mandó por fuera del campo y pese a que no anotó, fue el primer aviso para que los azucareros perdieran.



Por ello, al minuto 26 del partido llegó el primero en el estadio Atanasio Girardot a través de Diber Cambindo, quien estaba buscando el gol y el premio llegó tras definir picándosela a Kevin Dawson, quien apenas vio cómo ingresó el balón para el 1-0 del poderoso.



Deportivo Cali no tuvo reacción y Medellín continuó su intensidad en ataque y en un contragolpe, volvió a repetir Diber Cambindo, quien luego de un pase de Luciano Pons, decidió jugársela solo y definir a ras frente al arquero Dawson para el 2-0.



Para enfriar un poco el partido, el cuerpo técnico del Deportivo Cali decidió demorar un poco el inicio del segundo tiempo segundo tiempo, debido a que la visita se disgustó porque no estaba regada una parte de la cancha. Pese a ello, el juego logró continuar.

DIM vs. Cali.



Sobre el minuto 60 Medellín siguió de largo en el marcador y Para seguir con al superioridad y después de una confusión en el área, el poderoso logró el 3-0 a través de Miguel Monsalve, quien se reportó al aprovechar un rebote del arquero. Por momentos hubo susto tras la revisión del VAR pero finalmente dieron la anotación.



A partir de allí, Jorge Luis Pinto decidió hacer varios cambios para ver si lograba al menos el descuento, pero no tuvieron efecto, pues no se le vio mejoría al azucarero y parecía que el poderoso iba a seguir anotando goles.



Al final, Medellín ganó 3-0 a Deportivo Cali y volvió a ganar en Liga después de tres partidos, mientras que Deportivo Cali sigue en crisis, pues se quedó en el último lugar con 9 puntos, mientras que el poderoso llegó hasta la novena posición con 16 unidades.

