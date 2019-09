Medellín reacciona, con contundente victoria en Envigado

Medellín calló a sus contradictores, goleó a Envigado 2-4 y demostró que no depende de su delantero Germán Ezequiel Cano (lesionado) para conseguir una victoria abultada.

Con este triunfo el ‘poderoso’ llegó a 13 puntos que lo ubican en la casilla 14. Envigado, entretanto, que tiene los mismos puntos, bajó al puesto 15.



El encuentro entre anaranjados y rojos tuvo un primer tiempo en donde se presentaron dos goles y en donde el local fue el que mantuvo la tenencia de la pelota.

El gol de Independiente Medellín se presentó muy temprano, había gente que todavía no se había acomodado en la tribuna cuando Didier Moreno cabeceó un tiro libre que había cobrado Elvis Perlaza desde el costado izquierdo. El 0-1 a se presentó al primer minuto con 44 segundos.



Este gol sirvió para silenciar a algunos hinchas críticos que estaban manifestando su inconformismo con la actuación de Medellín en las últimas fechas.



No obstante, los jugadores hicieron retirar una pancarta que habían amarrado en donde a modo de metáfora los comparaba con muertos.



Superado este imprevisto continuó el partido. En el minuto 13 David González le detuvo un cabezazo a Jairo Palomino que tenía todas las condiciones para un gol, pero al que sí no le pudo detener un tremendo remate de media distancia fue a Alexis Zapata (22 PT). El volante envigadeño mandó un balonazo desde unos 35 metros de distancia, de pierna zurda, que se le coló por el ángulo derecho del arquero González.



En la parte complementaria del duelo entre envigadeños y poderosos llegaron otras cuatro anotaciones, una para el conjunto local y tres para los visitantes.



Como en el primer tiempo, Medellín logró el descuento al minuto de juego por intermedio de Juan Carlos Cuesta que finalizó un centro perfecto de Diego Herazo desde la zona derecha.



Envigado no quería permitir que Medellín volviera a estar arriba en el marcador, así entonces enfiló a sus mejores hombres para la ofensiva. Respondió entonces con un cabezazo de Yeison Guzmán que tuvo que rechazar David González al tiro de esquina.

El conjunto local continuó con su intención de igualar el marcador y lo logró en un tiro libre que cobró Jonathan Estrada (volvió a debutar con la camiseta naranja). El centro le llegó a Humberto Mendoza, que estaba apostado al segundo palo, quien de cabeza le dejó el balón a su compañero Francisco Báez para que convirtiera el empate 2-2 momentáneo.



Sin embargo, Medellín demostró que estaba vivo, muy vivo. Apeló a la velocidad por las bandas y logró desubicar a los jugadores naranjas. En una de esas jugadas, al minuto 13, Juan Manuel Cuesta corrió por la franja izquierda, ingresó al área, y como no habían defensores le tocó al arquero Ernesto Hernández detenerlo, con la mala suerte para los locales que lo hizo con violencia y terminó derribándolo. El árbitro decretó inmediatamente la pena máxima.



El encargado del cobro fue Adrián Arregui. El argentino le metió pólvora a su remate, el balón entró con mucha potencia, por el centro del arco, muy difícil para que lo pudiera atajar Hernández.



A los pocos minutos, en el 19, Medellín logró el 2-4 definitivo, luego de un contragolpe fulminante que finalizó Elvis Perlaza. La jugada nació en un despeje del arquero David González, lo recibió Edwin Mosquera, hizo rápida la transición, le dejó el balón a Juan Manuel Cuesta que le quedó fácil para rematar, el arquero Hernández intervino, pero soltó el balón, a lo que Perlaza aprovechó y lo terminó de entrar al arco y así finiquitar una goleada que calló a los críticos que estaban en la tribuna.



En los 25 minutos de juego que le quedaban al encuentro los envigadeños intentaron descontar por todos los medios, sin resultado positivo; igual que Medellín, que también pudo alargar la goleada a través de otras llegadas, pero no alcanzaron a celebrar más.



En la fecha 13 Envigado visitará a Santa Fe, el próximo domingo a las 3:15 de la tarde, mientras que Independiente Medellín recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios, el sábado, a las 5:00 p.m.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

