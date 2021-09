Medellín venció a Jaguares en un partido lleno de polémicas

Deportivo Independiente Medellín venció 0-1 a Jaguares de Córdoba, en la novena fecha en la Liga II-2021. El gol fue de Leonardo Castro en el tramo final del encuentro.



El equipo rojo logró su segunda alegría en el campeonato, a pesar del flojo nivel desplegado en la cancha y con los errores del cuerpo arbitral encabezados por Mario Herrera, quien no sancionó tres posibles penales y su asistente no validó un gol legítimo para el local.



El conjunto antioqueño comenzó bien, pero terminó en problemas defensivos y de marca.



Las emociones llegaron en el segundo tiempo. Sobre el minuto 3, una incursión por izquierda de Andrés Rentería no logró definir tras ser derribado por Andrés Cadavid. Pese a la falta clara del zaguero antioqueño, el árbitro Mario Herrera decidió no sancionar la falta.



Al 19, una falta sobre Rentería dentro del área que era posible penal, pero el juez Herrera no la sancionó, ante la protesta de los jugadores cordobeses.



Tanto lo insistió Jaguares, hasta que al minuto 22, Israel Alba definió sobre el sector izquierdo, venciendo al arquero del DIM, pero el juez de línea Jhon León anuló la anotación, por la posición adelantada de Andrés Rentería. Aunque el ex San Lorenzo y Nacional no intervino en la jugada, siendo un error del juez de línea, pero como no hubo VAR en este partido, la decisión se mantuvo y el gol fue anulado.

Sobre el minuto 28, Andrés Rentería por el sector derecho remató con fuerza, pero controló Marmolejo, siendo la figura del DIM en el partido. El arquero poderoso ha estado atento. Tras el rebote que concedió el ‘1’ del visitante, la pelota le rebotó en la mano a Andrés Cadavid, pero el árbitro Herrera no sancionó nada.



Al minuto 33 y tras una jugada colectiva entre Javier Reina, Diber Cambindo y Leonardo Castro, el delantero caucano puso al frente al poderoso, quien no pasaba un buen momento en el partido, pero que logró definir una de las ocasiones generadas.



En la próxima fecha, Jaguares visitará el próximo sábado al América de Cali. Mientras que el Deportivo Independiente Medellín recibe en el Atanasio, el próximo viernes al Once Caldas.



REDACCIÓN FUTBOLRED